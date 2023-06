Ces images faisaient partie des plus attendues, un peu comme quand un footballeur foule pour la première fois sa nouvelle pelouse et claque deux trois jongles devant son public. Victor Wembanyama a testé les paniers de l’AT&T Center devant quelques privilégiés, rien à déclarer si ce n’est de nouvelles images qui feront date !

Victor Wembanyama fait son footing, Victor Wembanyama mange des pâtes, Victor Wembanyama sur la photo… Vous n’en avez pas marre ? Oh que non et, spoiler, ça risque de durer encore un peu. Le basket français vit actuellement un moment charnière de son histoire alors on fait en sorte que vous n’en ratiez rien. Logique non ?

Dans l’emploi du temps bien chargé de l’Alien français ? Quelques tirs, pour la forme, hier soir à l’AT&T Center, nouveau théâtre des futurs exploits de Victor. Les téléphones ne ratent rien, mes yeux sont écarquillés et au milieu de tout ça, ce grand gamin semblant profiter à 200% de la folie qu’il vit actuellement. Quelques tirs, quelques dunks tout tranquille pour éviter la blessure idiote et on repart direction les vestiaires, ça reste de la comm et Wemby a encore du pain sur la planche.

Une Tour Eiffel en Lego pour sa conférence de presse d’intronisation, les shoots à la salle, les Mariachis ou encore un dîner avec quelques légendes locales ? On en connait un qui vit la grande vie actuellement dans le Texas, et c’est que l’début !