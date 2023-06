Voilà déjà neuf ans que Vasilije Micic fut drafté, par les Sixers, avec le 54è pick de la Draft 2014. Depuis ? Le meneur serbe a grandi en Europe, est devenu l’un des meilleurs postes 1 d’Euroleague, et aujourd’hui la question du grand saut en NBA se pose, à 29 ans.

Profil de carrière original que celui de Vasilije Micic. Comme Milos Teodosic, Arvydas Sabonis ou Antoine Rigaudeau, certains ayant plutôt réussi leur carrière NBA et d’autres moins, le meneur serbe pourrait rejoindre la NBA sur le tard, à quasiment 30 ans. Meneur de jeu de l’Anadolu Efes depuis cinq ans et valeur sûre en Euroleague, Micic possède une option qui lui permet de fly vers la Grande Ligue avant le 20 juillet. Actuellement le Thunder possède les droits sur le joueur, et comme l’été dernier VM semble souhaiter tenter sa chance de l’autre côté de l’Atlantique.

Il y a un an un peu de friture avait été notée sur la ligne car Micic avait déclaré vouloir se déplacer pour un vrai rôle, et les doléances du garçon avaient probablement freiné le Thunder, qui a d’autres chats à fouetter en terme de développement de joueurs. A l’heure qu’il est, celui qui tournait encore à 16 points et 5 passes cette saison en EuroLeague serait en pleine réflexion mais souhaiterait vraiment rejoindre la NBA, selon le GM d’Efes Alper Yilmaz.

Un génie de plus dans l’Oklahoma, pour compléter une ligne arrière déjà bien fournier en crackitos (Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Luguentz Dort) ? Pourquoi pas, mais cette fois-ci Vasilije devra peut-être faire ce qu’on lui dit.

