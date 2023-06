Josh Hart va-t-il activer sa player option pour aider les Knicks à recruter ?

Alors que Josh Hart était supposé tester le marché cet été, la situation financière des Knicks va-t-elle changer la donne ? Le joueur et la franchise ont repoussé la date butoir de la player option pour continuer de négocier.

Très important chez les Knicks depuis son arrivée à la trade deadline, Josh Hart était annoncé comme l’un des noms à surveiller à la Free Agency 2023. Malgré une player option à 12,9 millions de dollars, le guard savait qu’il pouvait sans doute récupérer plus sur le marché, avec à la clé un deal sur plusieurs années pour mettre la famille à l’abri.

Josh Hart à l’écoute des offres au 1er juillet alors ? Pas sûr du tout. En effet, l’ancien de Villanova n’a pas encore officiellement repoussé sa player option. Adrian Wojnarowski d’ESPN nous explique en effet que Hart et les Knicks se sont mis d’accord pour repousser la date d’activation de la player option.

ESPN story on Josh Hart and Knicks extending deadline to decide on his player option — and how an opt-in and extension could positively help New York’s cap https://t.co/Yne2LcIHXm

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 25, 2023

Il semblerait que la franchise de Big Apple cherche à convaincre son joueur de garder cette dernière année de contrat. Les Knicks ne cherchent ici pas à dévaloriser leur joueur mais surtout à garder un maximum de flexibilité sur le marché. En restant sous la limite de la luxury tax, les Newyorkais pourraient bénéficier d’une midlevel exception à hauteur de 12,4 millions, ce qui pourrait permettre d’ajouter un solide joueur de rotation à l’effectif de Tom Thibodeau. Ils pourront ensuite prolonger Hart avec un deal qui débuterait la saison suivante.

Les cartes sont désormais entre les mains de Josh Hart. Il peut accepter sa player option et prolonger ensuite à New York ou alors la décliner et tester le marché immédiatement. Dans un cas ou dans l’autre, les Knicks tenteront de le conserver mais la marge de manœuvre estivale ne sera pas la même selon le scénario.

Gros défenseur, leader dans le hustle, capable de faciliter le jeu de son équipe et de participer au scoring à l’occasion, Josh Hart sera l’un des joueurs de rotation les plus convoités à la Free Agency 2023. Depuis son arrivée à New York, le guard tournait à 10,2 points, 7 rebonds et 3,2 passes en sortie de banc.

Source texte : ESPN