Après la grosse bombe de la nuit, Adrian Wojnarowski continue le boulot et vient d’annoncer que les Blazers avait conclu un deal avec les Knicks pour envoyer Josh Hart dans la Big Apple, en échange de Cam Reddish et un premier tour de Draft 2023 ! Josh retrouvera Jalen Brunson à New-York, son coéquipier à la fac du côté de Villanova.

Il n’est pas rassasié, le Woj. Une fois l’énorme transfert à trois franchises envoyant notamment Russell Westbrook au Jazz et D’Angelo Russell chez les Lakers, c’est désormais Josh Hart qui est mentionné par le boss final des insiders. L’arrière de Portland était l’un des éléments à surveiller jusqu’à ce soir, étant susceptible d’être bougé.

Avec un dilemme financier puisque Jerami Grant et Josh devaient être prolongés cet été, Joe Cronin devait faire un choix. Il a choisi Jerami… et Josh Hart était en train de s’échauffer pour le match contre les Warriors lorsqu’il a appris son trade ! Polyvalent, l’arrière tourne cette saison à 9,5 points, 8,2 rebonds et 3,9 passes de moyenne. Un bon petit col bleu, toujours souriant à l’heure d’aller au mastic. Il retrouvera à New-York son pote de Villanova, Jalen Brunson. Ce dernier a d’ailleurs été très enthousiasmé lorsqu’il a appris la nouvelle.

Jalen Brunson finding out he’s teammates with Josh Hart again 🔥❤️ (h/t @Capj1344) pic.twitter.com/3uKNeY31t8 — NBACentral (@TheNBACentral) February 9, 2023



Il en va de même chez les Knicks, qui avaient fait de Cam Reddish leur principale monnaie d’échange avant la fin des hostilités ce soir. Mis à l’écart du groupe depuis le 3 décembre dernier, ses capacités défensives en faisaient un profil zieuté avec intérêt par plusieurs équipes, notamment les Lakers et les Bucks. Il n’en est rien, et ce sont donc les Blazers qui le récupèrent, avec Svi Mykhailiuk, Ryan Arcidiacono un premier tour de Draft 2023 protégé sur les places 1 à 15.

Au cas où le choix serait effectivement situé dans cette range de places, la cité de la Rose récupèrerait quatre second tours de Draft. Surtout, la franchise de l’Oregon récupère un peu de marge niveau sous, puisque le différentiel de salaire entre les deux zozos est de près de 7 millions de dollars. Contrat expirant cet été, les Blazers ne s’engagent également pas trop en faisant venir Reddish.

Josh Hart got traded while warming up 😭 pic.twitter.com/o1OLfunCKm — Overtime (@overtime) February 9, 2023



