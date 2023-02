Les Celtics ont gagné ce soir contre les Sixers, mais ont perdu Jaylen Brown. Victime d’une fracture faciale, le Jay Bro passera des examens aujourd’hui… mais les prévisions sont pessimistes. Une absence est a prévoir, et elle inclura le All-Star Game, qu’il devrait donc manquer. Le pire ? C’est son compère Jayson Tatum qui lui a mis un coup de coude involontaire.

Coup dur pour Boston. La scène ressemble à un bon bloopers des familles, mais c’est du sérieux pour Beantown. Sur un rebond rien de plus classique, mésentente entre les deux stars des C’s. Jayson Tatum vient heurter Jaylen Brown au visage d’un coup de coup engagé mais bien involontaire. M’sieur Marron s’écroule et plonge sa tête dans ses mains, visiblement touché et souffrant. Retour au vestiaire immédiat, définitif.

Jaylen Brown to the locker room after taking an inadvertent elbow to the face from Jayson Tatum. pic.twitter.com/IpVstONcK9 — Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) February 9, 2023

L’inquiétude s’empare alors du groupe de Joe Mazzulla, qui ira malgré tout chercher un joli succès face à des Sixers actuellement en bonne forme. Souci ? Lorsque les nouvelles de Jaylen arrivent, elles ne sont pas bonnes. Jayson Tatum doit s’en bouffer les doigts, car le coup qui a fait roucouler son coéquipier de douleur va priver les Trèfles de Brown pendant un certain temps. Cette saison, Jaylen Brown envoie 27 points, 7,1 rebonds et 3,2 passes, à 49% au tir. Un élément majeur du jeu des Celtics, mais ça c’est loin d’être nouveau. Le bilan ? Fracture faciale, examens à venir ce jeudi mais absence à prévoir, selon Shams Charania.

Boston’s Jaylen Brown has suffered a facial fracture and will miss some time, sources tell @TheAthletic @Stadium. Initial feeling is Brown could be sidelined through the All-Star break, with further specialist examination on Thursday. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023

Il pourrait – devrait ? – manquer le All-Star Game dans une petite dizaine de jours. Sur le plan sportif, la profondeur de banc abyssale des Celtics sera sans doute suffisante pour tenir la baraque en l’absence de l’un des deux leaders, mais bon sang quelle poisse. Qui pour le remplacer à Salt Lake City ? Rien de moins sûr car nombreux sont les candidats, mais ici on mise sur Axel Julien, en qualité de meneur star de la JL Bourg.

Source : Shams Charania, ESPN