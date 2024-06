Jayson Tatum est en train de vivre sa meilleure vie : champion avec les Celtics la nuit dernière, il devrait rapidement signer le plus gros contrat de l’histoire NBA.

315 millions de dollars sur cinq ans.

Voilà le nouveau contrat que va signer Jayson Tatum dans les prochains jours. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Celtics vont effectivement lui offrir cette prolongation maximale, ce qui ne surprend évidemment personne au vu du statut du joueur et du titre NBA qu’il vient de remporter avec ses copains.

Pour rappel, les équipes peuvent désormais négocier avec leurs joueurs concernant une prolongation de contrat, les Finales NBA étant officiellement terminées.

The Celtics will soon present Jayson Tatum a five-year, $315 million extension, per @wojespn.

Tatum’s new deal would become the largest contract in NBA history with an average annual value of $63 million. pic.twitter.com/Y2jqgAlwzh

— Evan Sidery (@esidery) June 18, 2024

Un an après le contrat de 300 millions de dollars signé par Jaylen Brown, qui était déjà le plus gros de l’histoire NBA à l’instant T, c’est donc Tatum qui est sur le point de faire sauter la banque. On rappelle aussi que les Celtics ont récemment prolongé Jrue Holiday pour 135 millions de dollars, et ils espèrent conserver Derrick White sur le long terme (il est éligible à une extension de 126 millions sur quatre ans). Quant à Kristaps Porzingis, il est sous contrat jusqu’en 2026 pour 30 millions de dollars la saison.

Clairement, la masse salariale des Celtics va peser très lourd dans les années à venir, tout ça dans un contexte où le nouveau CBA prévoit de pénaliser plus durement les équipes les plus dépensières de la NBA. De quoi menacer la supériorité de Boston ? L’avenir nous le dira. Mais les C’s semblent prêts à payer ce qu’il faut pour garder leur noyau intact, eux qui possèdent sans doute le meilleur cinq majeur de la NBA aujourd’hui (et même Top 6 avec Al Horford).

Avec Tatum, Brown, Porzi et White qui ont tous moins de 30 ans (sans oublier le coach Joe Mazzulla qui n’a que 35 piges), les Celtics savent qu’ils ont les moyens de gagner plus qu’un titre NBA, et peut-être même de créer une nouvelle dynastie à Boston.

__________

Source texte : ESPN