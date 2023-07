C’était l’un des feuilletons de l’été à Boston, le voilà réglé ! Jaylen Brown vient de signer le plus gros contrat de l’histoire de la NBA, avec 304 millions de dollars sur cinq ans. Devenu éligible à la fin de la saison, il empoche le pactole !

Wow ! C’est officiel, Jaylen Brown va devenir le joueur le mieux payé de la NBA – à l’heure où sont écrites ces lignes – le 1er juillet 2024. La star des Celtics a signé un contrat de 304 millions sur cinq ans avec Boston, soit le maximum possible, défini par le terme de contrat supermax. Pour avoir le droit de prétendre à une telle offre, Brown a du répondre à une multitude de critères, à savoir être nommé dans une équipe All-NBA, avoir sept années de NBA derrière lui… et être resté dans la même équipe durant ces sept saisons.

Jaylen Brown and the Boston Celtics have agreed on a five-year supermax extension worth up to $304 million, the richest contract in NBA history, his agent Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. pic.twitter.com/oYmD6XDy9D

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 25, 2023

Spoiler : toutes les cases sont cochées, et c’est donc un montant record que va percevoir le joueur. Un montant qui est gage de la confiance extrême de Boston envers lui, puisqu’on parle de salaires annuels progressifs avec une dernière année… avoisinant les 70 millions ! D’ailleurs, le projet est évidemment d’aller au bout de ce deal chez les Celtics, puisque le contrat intègre – selon Marc J. Spears – un trade kicker, une clause qui assure au joueur de toucher un certain pourcentage de son contrat s’il est transféré durant celui-ci. Avec 304 millions, imaginez donc le trou dans la trésorerie si ce pourcentage n’atteint ne serait-ce que 10%.

Here is the breakdown on the Jaylen Brown super max extension in Boston:

2024-2025 $52,368,085

2025-2026 $56,557,532

2026-2027 $60,746,979

2027-2028 $64,936,425

2028-2029 $69,125,872

Total $303,734,893

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 25, 2023

Jaylen Brown dépasse donc Nikola Jokic, jusqu’ici détenteur du meilleur contrat NBA de l’histoire avec 272 millions sur cinq ans. Si tout cela paraît démesuré, il ne faut pas s’y tromper : c’est surtout tactique. Le prochain deal pour les droits TV de la NBA aura lieu en 2025, et devrait exploser le montant actuel. Signer un tel contrat aujourd’hui assure donc aux Celtics de ne pas avoir à payer beaucoup plus cher dans quelques années. Le prochain cas à traiter ? Celui de Jayson Tatum, qui sera aussi éligible pour un contrat similaire… l’été prochain.

Source : Marc J. Spears, ESPN.