Le pari NBA du jour : 255€ à gagner en misant sur un Jaylen Brown solide face au Heat

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 6 janvier, un gros programme nous attend avec pas moins de onze affiches au menu. Et qui dit gros programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Magic (1,45) – Cavaliers (3,05)

01h00 : Sixers (1,42) – Wizards (3,20)

01h00 : Pacers (1,82) – Rockets (2,15)

01h30 : Hawks (1,42) – Hornets (3,20)

01h30 : Heat (1,77) – Celtics (2,25)

01h30 : Knicks (3,45) – Jazz (1,38)

02h00 : Pelicans (1,32) – Thunder (3,90)

02h00 : Bucks (1,12) – Pistons (7,20)

03h00 : Suns (1,67) – Raptors (2,40)

04h00 : Warriors (2,05) – Clippers (1,90)

04h00 : Kings (1,37) – Bulls (3,50)

Le pari qu’on sent bien

Jaylen Brown va terminer avec une performance supérieure à 29,5 (total points + rebonds + passes) (1,70) : dans le choc de la nuit opposant Miami à Boston, Jaylen Brown aura à cœur de continuer son excellent début de saison. Avec quasiment 27 points de moyenne, accompagnés de 4,6 rebonds et 3,1 passes décisives par match, le copain de Jayson Tatum cartonne, à tel point que certains le considèrent comme le meilleur joueur de Boston aujourd’hui. Et les Celtics auront clairement besoin de sa contribution pour enchaîner une troisième victoire consécutive sur le parquet floridien. Ça ne sera pas facile de marquer des points contre la défense de Miami mais Brown a le talent pour poser son empreinte sur le match, un match qui devrait être serré de bout en bout avec une grosse bataille dans les différents secteurs de jeu. On le voit bien finir dans les 22 points, avec 6-7 rebonds, et 3-4 passes.

Le combiné à tenter

Les Pelicans l’emportent contre le Thunder et les Suns battent les Raptors (2,20) : dans le combiné du jour, on mise sur deux équipes de l’Ouest évoluant à la maison. Les Pelicans tout d’abord, qui auront à cœur de remplacer leur défaite rageante face aux Pacers par une belle victoire contre la petite équipe d’Oklahoma City. Niveau talent, y’a pas photo, la Nouvelle-Orléans est bien au-dessus avec Brandon Ingram et Zion Williamson, reste à faire le boulot sérieusement. Ensuite, on attend une victoire de Phoenix, l’une des équipes les plus séduisantes de ce début de saison, qui rencontre l’une des plus décevantes, à savoir Toronto. Avec Chris Paul, Devin Booker et Cie, les Suns ont remporté cinq matchs sur sept tandis que les Raptors galèrent comme jamais (une victoire, cinq défaites), particulièrement en attaque. Pas de bol, les hommes de l’Arizona possèdent l’une des défenses les plus solides du circuit.

Une petite folie pour finir ?

Les Knicks enchaînent une troisième victoire face au Jazz (3,45) : incroyable mais vrai, les Knicks ont un bilan positif après sept matchs. Julius Randle joue comme un MVP et le Jazz vient de prendre une branlée hier à Brooklyn. Franchement, si vous voulez vous faire un kiff, c’est maintenant.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

