Les Celtics se font des frayeurs à Miami (110-106)

En déplacement à Miami, les Celtics ont logiquement gagné mais il fallu s’employer pour venir à bout d’une équipe du Heat diminuée mais vaillante jusqu’au bout. (110-106)

Pour la feuille de stats de cette rencontre , c’est par ici

Un Miami – Boston a toujours un goût un peu spécial et celui-ci n’a pas échappé à la norme, avec une rencontre à rebondissements et un finish à suspense entre deux équipes qui ont enchainé les duels en Playoffs ces dernières saisons.

Boston prend les devants, Miami plombé par les blessures

Avec l’absence de dernière minute de Jimmy Butler, on se doutait que Boston arriverait un peu plus en favori au moment de débuter cette rencontre et l’impression se confirme. Kristaps Porzingis se balade dans la raquette, Jayson Tatum multiplie les drives et les hommes en vert prennent logiquement la tête. L’équation est d’autant plus dur pour le Heat que ses hommes s’écroulent les uns après les autres. Josh Richardson se blesse à l’épaule, Terry Rozier semble lui s’être blessé gravement au genou.. Déjà que ton leader est absent ça fait BEAUCOUP pour une seule équipe.

Boston est bien dans ses bottes, les joueurs de Joe Mazzulla parviennent à répondre à chaque tentative de rapprochement du Heat. Quand ce n’est pas Porzingis, Brown ou Tatum, c’est Jrue Holiday qui envoie les tirs qu’il faut pour maintenir l’écart. Malgré l’impression de domination, il n’y a cependant que 7 points d’avance au début du money time.

Les Celtics s’endorment, le Heat réussit presque sa remontada

On le sait, les Celtics sont plein de talent, mais ils ont malheureusement cette triste tendance à ne pas savoir tuer les matchs quand il faudrait. Alors que le début de money time doit les guider vers une victoire tranquille, les joueurs du Massachussetts donnent le bâton pour se faire battre. Jaylen Brown commet un bien vilain geste sur Duncan Robinson sanctionné d’une flagrante 1 (il aurait clairement pu se faire éjecter).

Oulah Jaylen Brown… pic.twitter.com/WYZrljUveT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2024

Ce fait de jeu semble réveiller tout Miami. Boston balbutie totalement son basket à l’image d’un Jaylen Brown qui enchaine ballons perdus et lancers manqués. Heureusement pour lui, le Jay Brother va aussi inscrire deux paniers importantissime pour les siens par la suite. Dans le même temps, c’est Tyler Herro qui fait monter le thermomètre. Passé à côté de sa première mi-temps, l’arrière est clutch au bon moment. Il inscrit 8 points en deux minutes pour ramener les siens à 2 petits points. Incroyable mais vrai, le Heat peut y arriver.

TYLER FROM DEEP

2-point game with 1:12 left, tune in on ABC 📺 pic.twitter.com/ybs4l4j3S3

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 11, 2024

Malheureusement pour Miami, quelques erreurs en fin de money time vont coûter la victoire. Une faute évitable de Caleb Martin qui envoie Porzingis sur la ligne suivi d’un rebond défensif perdu contre ce même Porzingis. Jayson Tatum ne se fait pas prier pour finir le boulot aux lancers. L’équipe démantelée du Heat ne sera pas passée très loin d’un gros coup. Boston de son côté va se contenter de cette victoire, même si les questions autour des gestions de fin de match demeurent. Pas sûr qu’en Playoffs ça pardonnera.