Terry Rozier blessé au genou face aux Celtics

Sorti sur blessure face aux Celtics, Terry Rozier risque de rejoindre l’infirmerie du Heat pour un moment. Les images de la chute du guard ne sont en tout cas pas hyper rassurantes..

Typiquement le genre d’images qu’on déteste voir sur un parquet NBA. Un joueur qui se tord de douleur sur le sol après une action.. C’est exactement le scénario auquel a fait face Terry Rozier cette nuit face à son ancienne équipe de Boston. Alors qu’il attaque le cercle durant le 3ème quart-temps, le joueur semble mal retomber au niveau de sa jambe droite.

Terry Rozier is headed to the locker room after landing on his leg. pic.twitter.com/rP521Sh8vL

Le joueur semblait incapable de mettre du poids sur sa jambe et a rejoint le vestiaire avec l’aide du staff de Miami. La franchise a ensuite annoncé que le joueur était out pour la fin de la rencontre. Comme craint, c’est le genou droit qui est touché. On va désormais attendre les premiers examens pour en savoir plus sur la durée d’indisponibilité du joueur. Sa saison pourrait être d’ores et déjà terminée.. Une mauvaise nouvelle supplémentaire pour le Heat, qui a aussi appris aujourd’hui que Jimmy Butler serait absent quelques jours pour cause de deuil familial. Pour rappel, Terry Rozier venait tout juste d’arriver à Miami dans un échange avec l’ancien All-Star Kyle Lowry.

#BOSvsMIA INJURY UPDATE: Terry Rozier left today’s game vs the Celtics with a right knee injury. He will not return.

