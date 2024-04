Dans un match à l’issue tendue où les Sixers se sont fait peur, en menant de seize points plusieurs fois dans la rencontre, Philly s’impose finalement dans le sillage d’un Tyrese Maxey au bord du triple-double. Les Sixers réalisent un gros coup et reviennent à la hauteur du Heat à l’Est.

On était donc sur un match capital cette nuit, avec des Sixers qui avaient la possibilité de revenir à moins d’un match du Heat en cas de victoire. Les compères de Joel Embiid ne peuvent toujours pas compter sur De’Anthony Melton ni Robert Covington, pas ultra cata hein, et Tobias Harris est aussi absent, moins cool. Bonne nouvelle, Tyrese Maxey est pour sa part de retour, après deux matchs manqués pour une blessure à la hanche. Pour Miami, seul Tyler Herro est indisponible, petit pléonasme floridien.

Miami se prend un gros 12-0 d’entrée, Philly ne rate pas le moindre tir, Tyrese Maxey va toujours aussi vite et Joel Embiid est complètement ingérable pour Bam Adebayo. Le léviathan des raquettes doit cependant finir par sortir dans ce premier quart temps, remplacé par Paul Reed. L’ami Paulo est bien sympathique, mais la sortie de Jojo correspond au moment où le Heat commence à enchaîner les paniers pour revenir dans la partie. Temps-mort Nick Nurse.

Embiid's stepback jumper caps Philly's 12-0 start in Miami!

En revenant sur le terrain, les Sixers parviennent à engranger une bonne dynamique grâce au dynamisme de Tyrese Maxey. Le dragster traîne sur les lignes de passe, envoie du gros step-back à 3 et se fait flasher à 139 sur l’autoroute. Un premier quart à 15 points pour l’ancien de Kentucky, les Sixers arrivent à prendre 16 points d’avance, mais une série de pertes de balle maintient le Heat dans la partie. 39-29 Sixers à la fin du premier quart.

Puis les Sixers se mettent à faire…, +3 Heat à la moitié du second quart temps. Terry Rozier est chaud, Jimmy Butler pareil, et Haywood Highsmith fait la totale à une équipe qui ne semble plus avoir envie de mettre de l’intensité.

On finit quand même par se remettre dedans petit à petit pour Philly et les Pennsylvaniens parviennent à faire sonner l’horloge des 24 secondes plusieurs fois pour Miami. Moment parfait pour que Tyrese Maxey reprenne son règne de terreur sur la défense de Miami, et cela permet à Philadelphie de se lancer dans un immense run : 20-1, ça fait mal. Paul Reed (4/4 aux tirs) fait du bon boulot face à un Bam Adebayo est en grande difficulté avec 1/8 au tir, tandis que les fulgurances de Haywood Highsmith ne prennent plus. Malgré tout ça, Terry Rozier claque un gros buzzer beater avant le retour aux vestiaires.

Scary Terry to beat the halftime buzzer 🚨

Ça fait 63-55 à la mi-temps, et ça fait un moment que Miami n’avait pas autant encaissé sur la première moitié d’un match. Tyrese Maxey, hyperactif, est déjà à 24 points, 5 rebonds et 7 passes décisives. Intenable. Le Process propose 21 points, alors qu’en face, Haywood Highsmith est à 12 points à 5/7.

24 points for @TyreseMaxey in the first half.

Les Sixers ont l’occasion de prendre le large, mais les pourcentages dégueu de Buddy Hield et Nicolas Batum (0/9 aux tirs en cumulé pour les deux shooteurs) limitent Philadelphie. Le Heat finit par repasser devant juste avant la dernière période.

Le Heat ne va pas se priver pour aller chercher la victoire que leur tendent les Sixers. Embiid force des tirs, ce qui permet au Heat de repasser à +8. Jimmy Butler et Jaime Jaquez Jr. pèsent sur la rencontre, mais on ressent surtout l’impact du banc du Heat qui a plus du double des points de celui des Sixers. Les minutes sans Joel sont terribles pour la défense de Philly, celles sans Tyrese rendent l’attaque trop prévisible. Miami est juste plus impliqué collectivement en défense. Alors qu’on approche de la fin du match, Nick Nurse garde en jeu Paul Reed et KJ Martin Jr. et ça paye. Les Sixers lancent un run de 9-0 qui leur permet de repasser devant à 3,30 de la fin. Merci Kelly Oubre Jr.

ca$h money Kelly.

Joel Embiid fait son retour sur le terrain. Un gros panier de Maxey et un steal de KOJ sur Jimmy Butler permettent aux Sixers d’engranger une confortable avance de 5 points. Entre-deux gagné pour Jojo, qu’il enchaîne avec… un airball. Terry Rozier met son sixième 3-points de la soirée dans la foulée, mais ce sera… l’unique panier de Miami inscrit en presque 9 minutes. Maxey se manque sur l’action suivante, 107-105, ballon Miami : le Heat a l’occasion d’assassiner Philadelphie ! Mais c’est encore ce diable de Tyrese Maxey qui arrache ce dernier ballon au Heat et va plier l’affaire sur la ligne de réparation. 109-105 Sixers, 2-2 face au Heat sur la saison régulière.

The Franchise a tout fait ce soir. 37 points, 9 rebonds et 11 passes à 15/26 au tir dont 5/14 à 3-points. Un bon vieux match à 29 points et 3 assists pour Jojo, alors qu’en face Bam Adebayo a fini par se réveiller (14 points, 11 rebonds, 3 passes) et Haywood Highsmith a eu une solide production (12 point, 9 rebonds, 4 steals), mais personne n’est sorti du rang en dehors de Terry Rozier (22 points à 7/20 aux tirs et 6/13 derrière l’arc) quand le Heat en avait besoin.

Une troisième victoire de rang pour Tyrese Maxey et Philly face au Heat. Attention en Floride, les Sixers sont juste derrière au classement et pourraient bien coiffer Miami sur le poteau avant le début de la postseason !