Très bien lancés pour aller chercher une victoire d’éclat, les Kings se sont finalement fait rattraper petit à petit par les Knicks pour prendre complètement l’eau à la fin du match. Absences ou pas absences, les Knicks continuent leur petit bonhomme de chemin dans la Conférence Est.

Kings et Knicks ont le même bilan, mais pas le même spot dans leur conférence respective. Les Knicks, cinquièmes à l’Est, devraient esquiver le play-in, alors que les Kings se bagarrent à la huitième place avec la moitié de l’Ouest. Les Knicks évoluent sans Julius Randle, annoncé out jusqu’à la fin de la saison, ainsi qu’OG Anunoby, toujours absent. Pour Sacramento, pas de Malik Monk.

Les Kings font galérer les Knicks au shoot dès le départ. Peu d’adresse, voilà qui pose problème aux New-yorkais qui sont bien en galère pour diversifier leur attaque. New York est complètement dépassé et prend rapidement 20 points dans le museau. Le collectif californien fait sa loi au Madison Square Garden, et desserre à peine son étreinte sur le premier quart, en finissant la première période à +15.

C’est difficile, mais les Knicks s’installent petit à petit dans leur rythme. Bien emmenés par Jalen Brunson, à 18 points à la mi-temps, ils trouvent des solutions sans pour autant menacer de passer devant. A l’heure de la mi-temps, on est à 60-52 pour les Kings. Malgré leur bonne volonté, les Knicks ont bien du mal à gérer la très bonne réussite de Sacramento : 24/37 au tir et 9/17 du parking. De’Aaron Fox pose un 16 points, 4 rebonds et 5 assists à la pause, même bilan pour Domantas Sabonis avec moitié moins de points.

Au retour de la pause, l’énergie change de côté. Portés par le Madison Square Garden, les Knicks sont de mieux en mieux dans la partie. La salle explose quand Donte DiVincenzo égalise à 84 partout peu avant la fin du troisième quart, sur son cinquième 3-points de la soirée. Le vacarme est encore plus puissant quand l’ami Donte obtient trois lancers-francs sur l’action suivante et concrétise les trois. Malgré le momentum en faveur des Knicks, les Kings ne lâchent pas la rencontre, bien au contraire, et restent au contact de New York.

Malheureusement pour les Rois, les Knicks entrent dans le quatrième quart-temps chauds comme la braise, avec tout le Garden qui pousse, et vont infliger un vilain 33-22 aux Kings dans cet ultime quart. Brunson rentre 13 pions dans cette dernière période pour finir à 35 points (12/20 aux tirs, 2/5 derrière l’arc) avec 11 passes décisives et 3 interceptions. Son compère de podcast, Josh Hart, finit à 31 points, 9 rebonds et 8 assists à 14/19 aux tirs en presque 44 minutes. Isaiah Hartenstein a bien fait circuler la balle (7 points, 7 rebonds, 9 assists) et Miles McBride a fait du bien (12 points, 3 assists).

Chez les Kings, Fox envoie 29 points à 6/13 derrière l’arc, avec 7 rebonds et 7 passes décisives. Domantas Sabonis, à 17 points, 11 rebonds et 7 passes a été bien nul en défense. New York revient au même bilan que le Magic à l’Est, alors que les Kings sont sur le point de se faire rattraper par les Lakers à la huitième place de l’Ouest.

On pensait que les Kings allaient dérouler pour aller chercher une victoire, mais New York s’est fâché tout bleu et est allé chercher cette win derrière son duo de potes qui combine 66 points. Attention aux Knicks, la Conférence Est est prévenue.