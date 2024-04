Jamal Murray, héros de la série face aux Lakers

Depuis la bulle d’Orlando en 2020, Jamal Murray a pris pour habitude de nous offrir des dingueries à partir d’avril, et de se transcender complètement pendant les Playoffs. Cette série du premier tour face aux Lakers n’échappe pas à la règle.

Peter Parker s’est transformé en Spiderman après avoir été mordu par une araignée radioactive, Bruce Banner s’est transformé en Hulk après avoir été exposé à des radiations et quand vient la pleine lune, certains se transforment en loup-garou. On ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à Jamal Murray, mais toujours est-il que lorsque le mois d’avril pointe le bout de son nez, il devient un tout autre joueur.

De 17,5 points, 3,7 rebonds et 4,5 passes décisives par match en carrière en saison régulière, il passe à 24,9 points, 5 rebonds et 6,4 passes décisives de moyenne en Playoffs.

Deux game winners dans une série en 5 matchs pour Jamal Murray.

Sachant qu’il était incertain pour le Game 5.

Depuis la bulle de 2020, ce mec est devenu une référence absolue en terme de bascule de niveau de jeu en Playoffs.

Une superstar à partir du 15 avril.

On se souvient tous de son premier tour dantesque face à Donovan Mitchell en 2020 dans la bulle et sa campagne de la saison dernière qui a conduit les Nuggets vers le titre NBA. Mais le meneur de Denver n’est pas rassasié et a récidivé face aux Lakers en sortant une série qui n’est pas sa meilleure statistiquement avec 23,6 points, 4,6 rebonds et 7,2 passes décisives sur les 5 matchs face aux angelinos, mais lors de laquelle il a été historiquement clutch. En effet, c’est la première fois de l’histoire qu’un joueur marque deux paniers de la gagne dans les 5 dernières secondes dans la même série de Playoffs. Et tout ça alors qu’il était incertain pour le Game 5 à cause de son mollet.

Après avoir poussé à bout Anthony Davis et LeBron James, Jamal Murray est encore une fois le parfait complément de Nikola Jokic dans le jeu et permet à son équipe de s’éviter des défaites… évitables. Ce type est définitivement devenu un antagoniste à partir de la mi-avril.

