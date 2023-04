Le match entre Nuggets et Wolves était parti pour être assez tranquillement remporté par Denver mais grâce à Anthony Edwards, Minnesota s’est offert le frisson d’une fin de rencontre serrée. Tout ce qu’il fallait pour réveiller les instincts bestiaux de Jamal Murray, auteur d’une seconde mi-temps exceptionnelle. Les deux larrons se sont livré un duel de haute volée !

Qu’ils sont forts, bordel. Et c’est certains qu’ils adorent ça, en plus. En tout cas, c’est notre cas puisqu’on s’est régalé cette nuit devant le duel entre les deux joyeux de Denver et Minnesota. Ils n’ont pas été souvent en réponse directe, mais les coups de chaud successifs de l’un puis de l’autre ont rythmé le match et dicté les dynamiques de ce dernier.

Anthony Edwards a d’abord grandement contribué à ramener les Wolves dans la partie, alors qu’ils étaient menés de 15 pions à la mi-temps. Des paniers difficiles, avec des fautes en bonus… et voilà son équipe en tête de deux points pour entamer le dernier quart ! C’est ensuite Jamal Murray qui va prendre les choses en main à base de tirs de (très) loin et de petites tentatives contestées à mi-distance pour permettre à Denver de reprendre le commandement des opérations et surtout… pour tuer le match dans la dernière minute ! Au final, Jamal Murray termine à 40 points (13/22 au tir), 3 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Anthony Edwards compile lui 41 points (14/23 au tir), 2 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 3 contres. Complets les types.

Qu’est-ce que c’est bon de savoir que ces deux bonhommes sont chauds sérieux. Si Denver avait donc paru imprenable lors du Game 1, ce match autorise le doute et peut servir de moteur pour les Loups, qui auront dans tous les cas l’obligation d’inverser la tendance à la maison. Et avec le public de Minneapolis, on ne peut que s’attendre à revivre ce genre de moments très chauds.