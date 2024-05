Incroyable Game 1 cette nuit entre les Wolves et les Nuggets. Incroyable d’intensité, incroyable dans le scénario, et incroyable pour Anthony Edwards, qui a envoyé un message puissant aux Nuggets de Denver. Ça promet pour la suite, vraiment.

Si vous êtes fans des Wolves, deux constats à chaud. 1) Vous êtes bizarre, déso c’est sorti tout seul, et 2) soyez fiers de supporter une équipe comme celle-ci. Une équipe qui avance et qui se positionne de plus en plus comme un vrai contender pour le titre, et ce n’est pas ce Game 1 de demi-finales de Conférence qui va freiner les ardeurs naissantes.

Non, car cette nuit les Wolves ont tout simplement été monstrueux de bout en bout, gérant le tempo d’un match usant et piégeux, gérant les tentatives de retour des Nuggets, eux qui semblaient toujours en avoir sous le pied jusqu’à l’ultime estocade des Loups. Les héros de Minnesota cette nuit ? Les défenseurs de l’équipe de Chris Finch, assis derrière le banc avec ses béquilles. Les défenseurs ? Tous les joueurs de l’équipe en fait, et si vous en voulez la preuve on vous conseille de vous refaire les cinq premières minutes du match.

Quand le futur quadruple meilleur défenseur de la Ligue est quelque chose comme le quatrième meilleur défenseur de son équipe ça en dit long, et ce soir les Wolves auront tout simplement asphyxié Denver. Jamal Murray a été tenu à 0 pion en première mi-temps, Nikola Jokic a été coupé du cercle et de ses coéquipiers, et l’énergie déployée en défense par Karl-Anthony Towns pour ne citer que lui a été fédératrice pour le reste du groupe.

Individuellement, Naz Reid a offert une deuxième mi-temps digne du meilleur sixième homme de la Ligue qu’il est cette saison, et comment ne pas mentionner, on y vient, le match DANTESQUE, monumental d’Anthony Edwards, auteur de 43 points dont 25 avant la mi-temps, auteur des 1000 premiers points de son équipe environ et auteur, pour “résumer sa perf, d’un match, hum, cherchons les mots, ah oui : parfait. Jumpshots, fadeaway, turnaround, dunks, arabesques, tirs du parking, trashtalking, sourires en coin, Anthony veux-tu m’épouser.

Un leader exceptionnel qui tape son record en carrière en Playoffs dès le premier match face aux champions en titre, sacré message pour les Nuggets donc mais sacré message pour la concurrence tout court, pour la NBA, pour la planète basket, et pour l’image de couverture du prochain agenda TrashTalk. La série entre les Nuggets et les Wolves est lancée, de la plus belle des manières, enfin surtout pour les Wolves. Wow.