C’est dans les grands rendez-vous que l’on reconnait les grands hommes. Une phrase qu’aurait presque pu chanter Patrick Bruel, mais une phrase qui s’applique surtout ce dimanche à Anthony Edwards, qui gravit depuis quelques semaines les marches vers les sommets de la NBA. Cette nuit ? Il en a monté 43 d’un coup.

Il a commencé tambour battant, avec une quinzaine de points à 100% au tir. Puis il a terminé tout sourire, avec une victoire et un record en carrière à la clé. Cet homme est différent, que dis-je, ce gamin est différent, et si certains attendaient un Nikola Jokic en mode patron, voire un Jamal Murray en mode Playoffs, c’est bien ce grand zinzouille d’Anthony Edwards qui a mis tout le monde d’accord.

43 points à 17/29 au tir dont 3/7 du parking et 6/6 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 42 minutes

Inarrêtable, injouable, tellement beau à voir jouer, et quand l’enfant terrible (pas du tout) a pris une faute technique pour avoir trashtalké après un énième panier, on serait presque monter au combat pour lui. Car Anthony Edwards n’a pas seulement battu les Nuggets cette nuit, il n’a pas simplement battu son record de points en carrière en Playoffs, il a surtout éclaboussé encore un peu plus le monde de son talent, de son impertinence, de son envie de gagner en s’amusant. Un tueur qui sourit, un sourial killer.

A career night for Anthony Edwards in Game 1 ‼️

🐺 43 PTS (playoff career high)

🐺 17-29 FGM

🐺 7 REB

🐺 1-0 series lead

The 2nd player 22 years old or younger to score 40+ in back-to-back playoff games (Kobe Bryant).#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/viVBSNZpNt

— NBA (@NBA) May 5, 2024

Avec un Anthony Edwards à ce niveau, ce ne sont plus seulement les Nuggets qui doivent se faire du souci. Mais pas de conclusion hâtive et un seul conseil aujourd’hui : profitez de ce jeune homme, match après match. Et ce qu’il nous prépare, lui même n’en a peut-être pas encore conscience…