Le Rookie de l’année 2024 sera annoncé ce soir à 1h

Après le MIP, le Sixième Homme et le Coach de l’année, place à l’annonce du Rookie de l’année ce soir (à 1h). Sauf cataclysme, c’est le Français Victor Wembanyama qui devrait soulever la statuette.

Existe-t-il un monde où Chet Holmgren a plus de votes que Victor Wembanyama pour le Rookie de l’année ? On a quand même beaucoup de mal à le croire tant Wemby a impressionné les foules cette saison, captant toute la lumière et banalisant les bilans pourtant solides de ses concurrents pour le titre de meilleure première année en NBA.

Sauf surprise, Victor Wembanyama va donc empocher son premier trophée individuel en carrière ce soir, le premier d’une longue liste on espère. Il succèdera à Paolo Banchero, élu l’an passé avec le Orlando Magic. Wemby marquera aussi l’histoire du basket français puisqu’après être devenu le premier tricolore à être first pick, il sera le premier bleu à remporter le titre de Rookie de l’année. On avait déjà eu des représentants pour le DPOY (Noah, Gobert) et aussi le MIP (Diaw) mais jamais pour un Rookie, c’est bientôt chose faite. Pour le MVP, il faudra attendre encore un peu mais Victor Wembanyama a tout pour récupérer la grosse statuette dans les prochaines années.

