Victor Wembanyama : futur roi dans la catégorie statistique des “Stocks” ?

Nouvelle stat Wembanyamesque qui donne le vertige : Victor Wembanyama est déjà sur le podium des joueurs actifs pour le nombre de matchs à 10 “stocks” ou plus. C’est. Un. Rookie.

Qu’est-ce que le nombre de stocks sur un match ? Astucieux mot-valise issu de la contraction de « steal » et « block » (interception et contre), le nombre de stocks correspond à l’addition des interceptions et des contres d’un joueur sur un match. Très souvent, ils symbolisent la polyvalence défensive d’un joueur. Et 10 stocks, c’est pas facile à faire mine de rien. Par exemple, il faudrait faire un match composé de 8 contres et 2 interceptions. Ou 4 contres et 6 interceptions. Ou 5 contres et 5 interceptions. Si vous avez un peu suivi pendant le cours sur les compléments à 10 au CE1, vous devriez avoir pigé la logique.

Petit jeu maintenant : quel est le point commun, et la différence, entre Victor Wembanyama et Draymond Green ?

Le point commun : ils ont tous les deux 4 matchs à 10 stocks ou plus en carrière. La différence ? Oui, d’accord, Victor n’a jamais piétiné Domantas Sabonis en plein milieu d’un match de Playoffs, mais à part ça ? Eh bien Draymond Green a participé à 797 matchs de saison régulière. Victor Wembanyama en est à… 56, et est donc déjà à égalité à la seconde place avec un ancien Défenseur de l’Année qui se dit futur Hall of Famer. Il reste néanmoins loin derrière Anthony Davis, qui en est à 14 matchs à 10 stocks ou plus (dont un réalisé hier soir face aux Wolves). Enfin loin, façon de parler, le phénomène français l’aura peut-être rattrapé pour la Chandeleur de l’année prochaine.

Les matchs à 10 stocks en question de Wemby ? Dans l’ordre chronologique on a :

6 interceptions et 4 contres chez les Nuggets du Joker le 26 novembre 2023 pour son 17e match en NBA (avec 22 points, 11 rebonds et 2 passes)

2 interceptions et 10 contres dans la victoire chez les Raptors le 12 février 2024 (avec 27 points, 14 rebonds et 5 passes)

5 interceptions et 5 contres chez les Kings de Sabonis le 22 février 2024 (avec 19 points, 13 rebonds et 4 passes)

5 interceptions et 5 contres chez les Clippers le 23 février 2024 soit le lendemain (avec 27 points, 10 rebonds et 8 passes)

La saison 2024 avance, et Victor Wembanyama continue de nous produire des stats surréalistes match après match. Pensez bien à garder un souvenir le jour où il va nous envoyer un quintuple-double en antenne nationale.

