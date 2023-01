Draymond Green, un élément clé de la réussite des Warriors depuis le début de leur dynastie. Pour The Athletic, le joueur de Golden State s’est ouvert sur sa carrière et sur le Hall of Fame. Pour lui, son nom entrera au panthéon des meilleurs joueurs de l’histoire du basket, mais pas en ayant suivi le même chemin que la plupart des membres actuels.

Depuis la dernière décennie, Draymond Green a prouvé à de multiples reprises tout l’impact qu’il pouvait avoir sur le jeu. Avec les Warriors, l’ailier-fort a souvent surpassé son rôle de joueur pour devenir un véritable poison psychologique chez les adversaires. Une pratique qui a permis aux Guerriers de remporter des matchs importants durant l’ensemble de leurs campagnes de Playoffs… mais aussi d’en perdre en quelques occasions.

Pour autant, l’image que l’on retient aujourd’hui de Draymond Green est celle du gars qui va chopper les joueurs adverses pour les harceler jusqu’à ce qu’ils craquent et commencent à bafouiller leur basket. Tout cela n’entre pas dans les statistiques, mais fait de Dray un joueur candidat au Hall of Fame, selon lui même.

“Je pense que… et j’espère que je serai au Hall of Fame. Mais ma route n’aura pas été celle que les autres ont emprunté pour y accéder. Vous n’allez pas regarder mes stats et dire ‘Ce gars sera clairement Hall of Famer”. Mais si vous connaissez le basket, si vous regardez le basket, alors je pense que j’ai le dossier. C’est comme ça que je le vois. Non, mon chemin vers le Hall of Fame ne sera pas celui que les gens empruntent de manière classique. J’ai encore du boulot à faire pour continuer à le remplir, mais je pense que je peux avoir un dossier solide” – Draymond Green

Bon, difficile de lui donner tort à l’ami Draymond. Sur le papier, les stats du bonhomme ne sont clairement pas celles d’un prétendant au Hall of Fame, mais tout son apport au jeu en font un candidat. Solide ? Peut-être pas encore assez, mais l’homme à tout faire de Golden State a le mérite de reconnaître qu’il doit encore améliorer son oeuvre pour devenir indiscutable. Cette saison, l’homme tourne à 7,9 points, 7 rebonds et 6,7 passes pour 50,2% de réussite au tir.

Alors, comment améliorer son dossier ? Un cinquième titre serait la condition parfaite, mais les Warriors de cet exercice 2022-23 ne sont pas idéalement lancés pour y parvenir. Huitièmes de l’Ouest avec des déplacements très mal gérés, les hommes de Steve Kerr doivent montrer une rigueur bien plus solide que celle qu’ils offrent actuellement pour espérer – avant même d’imaginer une longue campagne en Playoffs – une qualification aux joutes printanières de la NBA. Plus de défense surtout, car à l’image du match face aux Wizards, les espaces laissés vacants dans le jeu sont juste trop grands pour espérer remporter des matchs.

Ces Warriors en sont capables, ils ont déjà prouvé à maintes reprises qu’ils avaient les ressources pour se sortir de situations difficiles. Il faudra toutefois s’y mettre vite, car les écarts avec le sommet de l’Ouest sont déjà importants et deviendront vite insurmontables si aucun effort dans le jeu n’est engagé du côté de la Baie.

Source : ESPN, The Athletic