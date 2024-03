Après avoir manqué 4 matchs pour raisons personnelles, Andrew Wiggins a fait son retour à l’entraînement des Warriors ce mardi. Le joueur devrait même être en tenue ce soir pour le match face aux Bucks.

L’absence d’Andrew Wiggins n’aura finalement pas été trop longue pour Golden State. Si l’an passé l’ailier était resté à l’écart pendant plusieurs semaines, il est cette fois de retour au bout de seulement quelques jours. Il aura tout de même manqué 4 matchs mais selon les infos de The Athletic, Wigs’ était bel et bien à l’entraînement de mardi avec les Dubs. Toujours selon Shams Charania, Wiggins postule à une place dans le groupe de Steve Kerr pour le match de mercredi face aux Bucks.

Warriors’ Andrew Wiggins returns to team activities, practicing Tuesday and being cleared to return from four-game absence on Wednesday vs. Bucks – story with @anthonyVslater: https://t.co/qVX1jwISYl

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 5, 2024

C’est un renfort de plus pour le coach des Dubs, même si Wiggins ne réalise pas la saison de sa vie en Californie.. (12,7 points et 4,3 rebonds en 27 minutes). L’important, c’est surtout que Kerr peut enfin disposer d’un groupe au grand complet ! Plus de suspension (merci Green), plus de blessures à rallonge (merci Chris Paul), enfin un groupe qui peut bosser ensemble pour espérer décrocher une place en Playoffs et jouer sa chance au printemps. Il faudra bien ça pour rattraper la concurrence et tenter d’éviter le Play-In à l’Ouest. Golden State est actuellement 10ème avec 32 victoires pour 28 défaites. Ils ont 3 matchs de retard sur Phoenix, sixième.

The Warriors have a completely empty injury report for tomorrow night’s game against the Bucks. Andrew Wiggins is back and cleared. It’s the first time they’ll have their full rotation since late November (prior to GP2 injuries, Draymond suspensions, Paul injury).

— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 5, 2024

Source texte : The Athletic