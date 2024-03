Isaiah Thomas s’engage avec l’équipe G League du Jazz

L’heure n’est toujours pas à la retraite pour Isaiah Thomas. L’ancien All-Star rêve encore de NBA et pour cela, il va passer par la case G League. Le meneur s’est engagé avec les Salt Lake City Stars, l’équipe affiliée au Utah Jazz.

En NBA, on trouve souvent des sujets qui font office de vieux serpent de mer. Les thèmes qui reviennent sur la table sans avoir une vraie conclusion. Qui est le GOAT ? Les Sonics reviendront-ils un jour en NBA ? À quoi sert encore le All-Star Game ? À ces questions récurrentes, on peut ajouter le cas Isaiah Thomas. Ancien chouchou et star des Celtics, le meneur n’a jamais vraiment retrouvé son niveau après son transfert du Massachussetts. Plombé par des problèmes physiques et loin du niveau qui lui avait permis de finir 5ème aux votes du MVP 2017 (devant Stephen Curry ou encore Kevin Durant !), Thomas a bien bourlingué depuis.

Plus assez dominant offensivement et bien trop limité défensivement (pas facile quand on fait 1m75 aussi..), Isaiah n’a jamais pu relancer sa carrière. Sa dernière apparition sur un parquet NBA remonte à presque deux ans et un court passage par Charlotte, où il semblait désireux de jouer les grands frères de vestiaire. Depuis plus rien si ce n’est quelques cartons en ligue estival ou des essais sans lendemain devant des scouts NBA. Mais n’allait pas croire que ce bon IT a décidé de renoncer à son rêve de comeback pour autant.

Selon Shams Charania et The Athletic, Thomas est sur le point de rejoindre les Salt Lake City Stars en G League, l’équipe affiliée au Utah Jazz.

In pursuit of NBA return for stretch run, 11-year veteran Isaiah Thomas is joining the Utah Jazz’s G League affiliate Salt Lake City Stars, sources tell @TheAthletic @Stadium. The two-time All-Star could be another guard option in marketplace.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 5, 2024

Un moyen comme un autre de rester près des radars des General Managers de NBA. Cette méthode avait d’ailleurs bien servi Thomas en 2021-22 lorsqu’il avait rejoint les Gold de Grand Rapids. Il avait ensuite pu disputer quelques matchs avec les Lakers mais aussi les Mavs et les Hornets. Reste à savoir si cela sera encore le cas cette fois-ci. À 35 ans, Thomas a sans doute encore quelques services à rendre au scoring mais il n’a plus les qualités pour espérer un gros temps de jeu en NBA. Son expérience pourrait par contre s’avérait bien précieuse au sein d’un vestiaire, pourquoi pas pour entourer les jeunes. Si Will Hardy (coach du Jazz) veut un ancien pour filer quelques tuyaux à Keyonte George, il sait qu’il n’a pas à chercher loin.

Source texte : The Athletic