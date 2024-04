3 nouvelles rencontres cette nuit en Playoffs. Les Pacers et les Mavs qui confirment, les Suns qui s’enfoncent toujours plus, on vous raconte tout dans le résumé de la nuit made in TrashTalk.

Les résultats de la nuit :

Pacers – Bucks : 121-118 (stats)

– Bucks : 121-118 (stats) Mavericks – Clippers : 101-90 (stats)

– Clippers : 101-90 (stats) Suns – Wolves : 109-126 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Français de la nuit :

Gros double-double encore pour Rudy Gobert avec 19 points et 14 rebonds. Encore une fois, le pivot des Bleus a été précieux par sa présence en défense, ses bons écrans, son efficacité et son activité au rebond des deux côtés du terrain.

Le highlight de la nuit :

TYRESE HALIBURTON LE AND ONE MOOOOONSTRE !!! pic.twitter.com/V3RCkhkbVI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2024

Le bracket des Playoffs :

Le programme de la nuit prochaine :