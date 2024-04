Monstrueux en l’absence de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton a bien failli jouer les héros pour les Bucks du côté d’Indiana. Malgré un nouveau record en carrière pour l’ailier, ce sont pourtant bien les Pacers qui repartent avec la victoire.

42 points (nouveau record perso en Playoffs), 10 rebonds, 5 passes, à 55% au tir, sans oublier des shoots monumentaux dans les moments clefs. Voilà en quelques mots comment décrire la performance de Khris Middleton cette nuit à Indiana.

Longtemps incertain, le champion NBA 2021 a bien mis son short et il ne l’a pas mis pour rien. Malgré la mauvaise entame des siens, c’est bien lui qui a tenu Milwaukee dans le match avec 19 points sur la seule première mi-temps. S’il a un peu levé le pied dans le troisième quart, (il avait quand même ramené les siens à -7 au buzzer) c’était pour mieux revenir dans le money time avec une masterclass.

Il inscrit 11 points supplémentaires dans le money time, en étant dans tous les bons coups. Il est là dès l’entame pour lancer un coup d’accélérateur avec Damian Lillard. C’est aussi lui qui sauve les siens avec 5 points en 10 secondes pour arracher la prolongation. Et dire qu’il était censé être diminué..

KHRIS MIDDLETON TROP TROP CLUTCH 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8Cf3DxFrWs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2024

Durant l’overtime, il va encore récidiver avec 7 points et un panier qui était censé envoyer les deux équipes en seconde prolongation mais Tyrese Haliburton va passer par là pour gâcher la soirée réussie de Middleton.

KHRIS MIDDLETON EST INCONSCIENT !!! pic.twitter.com/wrIcEKce4q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2024

Au final, si Middleton réussit un nouveau record personnel et nous offre sa version vintage, cela reste une défaite. Il aura fallu que Middleton entre dans la zone pour maintenir les siens dans le match et l’absence de Giannis Antetokounmpo s’est encore bien fait sentir. Le Greek Freak n’a toujours pas de date de retour et on arrive déjà très vite au Game 4. (dimanche soir à 1h)