Rudy Gobert élu Défenseur de l’année 2023-24 !

C’était attendu, c’est désormais officiel : Rudy Gobert a été élu Défenseur de l’année 2023-24 ! C’est la quatrième fois que le Français reçoit cette honneur, le voilà dans la cour des très grands.

Abondance de bonnes nouvelles ces jours-ci pour Rudy Gobert. Le pivot est devenu papa en début de semaine et son équipe des Minnesota Timberwolves mène la série 2-0 face au champion en titre Denver. Pour couronner le tout, voilà que Gobzilla obtient une récompense de saison avec le prix du Défenseur de l’année.

Minnesota Timberwolves center Rudy Gobert has won the 2023-24 NBA Defensive Player of the Year award. Gobert has his fourth DPOY, tied for the league record. pic.twitter.com/JvhFXNaYL0

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 7, 2024

🚨 OFFICIEL : RUDY GOBERT EST ÉLU MEILLEUR DÉFENSEUR DE LA SAISON NBA 2023-24 ! 🏆🇫🇷 😍 pic.twitter.com/ltp4rj7wy3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2024

Une issue logique tant Gobert a pesé cette année, aidant Minnesota a finir dans le Top 3 de sa Conférence. Surtout, les Wolves étaient cette saison la meilleure défense du pays. Bon classement, bonnes stats collectives et individuelles, un mix parfait pour récolter des récompenses de saison.

Derrière lui, Victor Wembanyama et Bam Adebayo complètent le podium. Chacun a été immense cette saison mais on ne pouvait en choisir qu’un. On ne serait pas surpris de revoir Wemby dans ce Top 3 très rapidement, et pas 2 ou 3 si vous voyez ce qu’on veut dire.

Cette année, Rudy Gobert tournait à 14 points, quasiment 13 rebonds et plus de 2 contres par match. C’est son 4ème DPOY en carrière et cela lui permet d’égaler Ben Wallace et Dikembe Mutombo tout en haut de la hiérarchie des meilleurs défenseurs de l’histoire de la Ligue. Grand Rudy Gobert, historique Rudy Gobert !

Dans l’histoire de la NBA, ils ne sont que 3 à avoir été élu 4 fois Défenseur de l’année dans leur carrière :

Dikembe Mutombo

Ben Wallace

Rudy Gobert

🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/lnsDYX5n2y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2024

Source texte : NBA / The Athletic