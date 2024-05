On avait évoqué il y a peu la hype qui entoure actuellement le jeune meneur français Nolan Traoré (17 ans). Arrivé du Centre Fédéral pour renforcer St-Quentin en vue de la fin de saison, Nolan a terminé ses Playoffs ce soir, mais de la même manière qu’il avait abordé ses premiers matchs dans l’élite. Ce petit ira loin, il ira très loin.

Le “petit poucet” de St-Quentin a bien failli le faire. L’ASVEL était dans les cordes, mais un énorme dernier quart aura finalement eu raison de la jeunesse locale. Cette jeunesse ? Elle est belle et elle fut incarnée ces dernières semaines à Pierre Ratte par ces messieurs Mathis Dossou-Yovo, Melvin Ajinca et Nolan Traoré. Ce soir, le premier affiche sur la feuille 14 points et 6 rebonds, le second 14 points et 12 rebonds, alors que le troisième a encore une fois explosé les compteurs et illuminé les mirettes des scouts avec 25 points, 4 rebonds et 7 passes. Le premier a 23 ans, le deuxième à peine 20 et pourrait être drafté dans quelques semaines, et le dernier affiche donc… 17 ans, un âge assez avancé pour abuser à ce point de darons américains en pleins Playoffs.

La performance XXL de Nolan Traoré 🇫🇷 (17 ans) avec le @SQBB_Officiel !

25 PTS (record égalé) 🏀

7 AST 🎁

4 REB 🖐️

Pour ses premiers #PlayoffsBetclicELITE 🤩🍿 pic.twitter.com/v1I8zbbJIE

25 pions à 17 ans, en Playoffs, des tirs incroyables, un money time à deux tirs de le faire entrer, déjà, dans la légende du championnat, et la Draft 2025 qui continue de voir ses prospects grandir à toute vitesse. Tout va trop vite, tout va toujours plus vite. Nolan Traoré a frappé un grand coup ces dernières semaines et encore plus en Playoffs, là où ça compte.

Nolan Traoré en 3 matches contre l’ASVEL (3 -courtes- défaites) :

18 points, 8 passes, 18 d’éval en 21 minutes

14 points, 7 passes, 16 d’éval en 23 minutes

25 points, 7 rebonds, 22 d’éval en 29 minutes

Moyennes :

19 points (à 47%), 7,3 passes, 18,7 d’éval en 24 minutes

— Yann Casseville (@Kasvilovic) May 19, 2024

Nolan Traoré a été appelé dans la semaine par Vincent Collet et son staff pour faire partie des partenaires d’entrainement de l’Équipe de France en vue des Jeux Olympiques. Nolan Traoré, Nolan Traoré, Nolan Traoré, préparez-vous, car vous n’avez pas fini d’entendre parler… de qui vous savez.