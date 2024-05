Lors du premier jour du Adidas Next Generation Tournament à Berlin, nos jeunes de l’INSEP ont terrassé l’Overtime Elite sur le score de 85 à 69. Quelques jours après avoir fait ses preuves très sérieusement en Playoffs LNB, Nolan Traoré a profité de cette occasion pour une fois de plus montrer qu’il était du calibre de ceux qu’on sélectionne dans les trois premiers à une Draft NBA.

𝗟𝗘 𝗣𝗢̂𝗟𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘 ! 🇫🇷

Une première victoire très importante dans ces finales de l’ANGT à Berlin pour Nolan Traoré et ses coéquipiers ! 🔥#SKWEEKLive #AdidasNGT pic.twitter.com/ifoPrRdK28

— SKWEEK (@skweektv) May 23, 2024

De retour avec ses camarades de l’INSEP, Nolan Traoré a célébré les retrouvailles en prenant la couronne du MVP dans son match face au Overtime Elite. 16 points à 5/9 aux tirs, 3 rebonds, 6 assists et 2 interceptions pour le meneur d’1m95. Bien épaulé par son ailier Hugo Yimga-Moukouri (18 points à 5/6 aux tirs, 9 rebonds et 1 interception en seulement 22 minutes) et l’inévitable Nathan Soliman qui a tout de même joué 16 minutes et scoré 9 points, le meneur s’est encore fait remarquer outre-Atlantique, où sa performance et ses percées en dribbles ne sont pas passées inaperçues.

INSEP takes down Overtime Elite to cap off day one of the #AdidasNGT Finals Group Stage.

Projected 2025 lottery pick, Nolan Traoré, turned it up a notch in the second half.

Really bursty — an absolute blur when he gets downhill. pic.twitter.com/2MwcuA47gy

— Jon Chepkevich (@JonChep) May 23, 2024

Le Adidas Next Generation Tournament se poursuit dès aujourd’hui à 13h30 contre l’Alba Berlin pour les jeunes de Lamine Kebe. Absolument insaisissable quand il s’appuie sur son drive et son sens du jeu, Nolan Traoré continue à rimer avec avenir du basket français. Sa saison prochaine sera à suivre de très très très très près.