Faisant partie des grands absents de la liste des All-NBA Teams sortie ce mercredi, Jaylen Brown a répondu de la meilleure des manières dans le Game 2 des Finales de Conférence face à Indiana. Que ce soit sur le parquet ou en conférence de presse.

40 points, 5 rebonds, 14/27 au tir dont 4/10 du parking et 8/11 aux lancers-francs.

Cette nuit, Jaylen Brown a lâché une performance calibre All-NBA, égalant par la même occasion son record de points en Playoffs. Cette performance ne lui permettra pas d’intégrer une All-NBA Team mais elle a permis aux Celtics de prendre un avantage de 2-0 dans la série face aux Pacers. Et c’est bien ça le plus important.

“Je ne dirais pas que cela a représenté une source de motivation” a déclaré JB après le match, quand il a été interrogé sur son absence des All-NBA Teams. “On est à deux victoires des Finales NBA, donc je n’ai pas le temps d’en avoir quelque chose à foutre.”

Jaylen Brown on All-NBA:

"We're two games away from the Finals, so honestly I don't have the time to give a fu*k."

(h/t @ohnohedidnt24)

pic.twitter.com/UFrPTdKdtu

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 24, 2024

Auteur d’une saison régulière très solide, et nommé au All-Star Game en février dernier, Jaylen Brown a grandement participé à la campagne 2023-24 exceptionnelle des Celtics. Il aurait ainsi pu prétendre à une nomination dans la All-NBA Third Team. Mais aujourd’hui, l’essentiel est ailleurs. Seul un titre NBA importe à Boston, peut-être encore plus pour JB qui s’est pris pas mal de critiques dans la tronche lors des derniers Playoffs.

“Il comprend que gagner est la chose la plus importante. Il se concentre sur ce qu’il faut.” – Joe Mazzulla, coach des Celtics

Auteur du 3-points de l’égalisation dans le Game 1, meilleur joueur du Game 2, Jaylen Brown est en train de fermer la bouche de ceux qui continuent de douter de lui. Et alors que 11 des 15 joueurs nommés All-NBA cette année sont déjà en vacances, lui est toujours en course pour soulever le Larry O’Brien Trophy en juin prochain.

__________

Source texte : ESPN

Jaylen Brown isn't worried about All-NBA teams 😤 pic.twitter.com/y10LwYwxtE

— SportsCenter (@SportsCenter) May 24, 2024