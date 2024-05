All-NBA Teams 2023-24, les principaux “oubliés”

C’est la tradition après chaque trophée, chaque distinction, chaque annonce. On récompense les vainqueurs, et on réconforte les absents, les vaincus, les snobés. Ceux qui méritent d’être mentionnés, c’est subjectif, mais quelques noms qui méritaient au moins un bisou.

NB : la liste ci-dessous n’a pas vocation à définir une quelconque vérité. C’est un avis, assez personnel mais, également, étayé par ce qu’on a pu voir ça et là sur les réseaux et différents médias à la suite des annonces de la nuit.

Déso les gars, on a pas pu mettre tout le monde. Parmi les déçus ? On peut prendre pour source les résultats complets des votants (voir ci-dessous) mais également le ressenti, qui prévaut pour Derrick White par exemple. En toute objectivité, voici donc une liste de ceux dont on aurait pas été si étonné que ça de voir leur nom sortir cette nuit :

Jaylen Brown

Tyrese Maxey

Rudy Gobert

Bam Adebayo

Paolo Banchero

Derrick White

Zion Williamson

Paul George

Damian Lillard

Jordan Poole

Une liste non-exhaustive de joueurs qui pourraient bien être revanchards la saison prochaine, avec une pensée notamment pour le MIP Tyrese Maxey, qui en cas de présence dans une All-NBA Team aurait débloqué un sacré pactole sur son prochain contrat. On l’a dit, pas de place pour tout le monde et le train des déçus affiche une fois de plus complet. A charge de revanche messieurs, rendez-vous en mai prochain 2025.

🚨 Le détail complet des votes des All-NBA Teams 2023-24 :

Quelques voix pour Rudy Gobert et Victor Wembanyama 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/7RYVG5mHjF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 23, 2024