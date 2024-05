Suspense terminé, les All-NBA Teams 2023-24 ont été dévoilées ! Quel est le meilleur cinq de cette saison qui se termine, le second, le troisième ? Qui sont les snobés du jour ? On vous file toutes les dernières infos concernant les dernières distinctions individuelles de la saison ! Par ici les grands vainqueurs du jour, ceux qui font partie de la très désirée All-NBA 1st Team !

Les trois finalistes au classement du MVP font partie de cette All-NBA 1st Team, ça paraissait plutôt logique mais encore fallait-il que les votants soient sobres au moment du scrutin.

Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic.

Ce fut apparemment le cas puisque Nikola Jokic, Shail Gilgeous-Alexander et Luka Doncic font partie du lot, tout comme Jayson Tatum et Giannis Antetokounmpo, respectivement sixièmes et quatrièmes du classement MVP. Qui se retrouve dindon de la farce dans cette histoire ? Jalen Brunson, présent pour sa part dans la All-NBA 2nd Team malgré sa cinquième place au classement MVP, comme quoi les postes restent, parfois, respectés, au contraire des All-NBA Defensive Teams révélées hier.

🚨 OFFICIEL : la All-NBA 1st team 2023-24 !

Luka Doncic

Shai Gilgeous-Alexander

Jayson Tatum

Giannis Antetokounmpo

Nikola Jokic pic.twitter.com/z9zf0KOAVo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 23, 2024

C’est la sixième nomination pour Nikola Jokic (quatre en 1st Team et deux en 2nd), la deuxième pour Shai Gilgeous-Alexander (les deux en 1st Team), la cinquième de suite pour Luka Doncic (toutes en 1st), la quatrième pour Jayson Tatum (trois en 1st et une en 3rd) et la huitième pour Giannis (deux en 2nd et la sixième de suite en 1st), autant dire que les lauréats pour 2023-24 sont tout sauf des inconnus au bataillon. Pas vraiment de surprise pour le coup et, petit rappel, deux joueurs seulement qui sont encore en lice pour allier l’utile à l’agréable en allant décrocher leur premier titre de champion cette saison (Luka Doncic et Jayson Tatum).

Le palmarès individuel est désormais connu, et à un pivot près le cinq est inchangé par rapport à la saison passée. On note également que, pour la seconde année consécutive, ce cinq de rêve est composé à 80% de joueurs internationaux. D’où il est, David Stern doit se frotter les mains.

La All-NBA 2nd Team :

Jalen Brunson, Anthony Edwards, Kawhi Leonard, Kevin Durant et Anthony Davis

La All-NBA 3rd Team :

Tyrese Haliburton, Stephen Curry, Devin Booker, LeBron James et Domantas Sabonis