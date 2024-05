Les All-NBA Teams 2023-24 ont été dévoilées cette nuit, traditionnelles récompenses individuelles de fin de saison. Après le reveal de la All-NBA 1st Team juste ici, zoom sur la All-NBA 2nd Team, les SG2, avec un joli mélange entre la jeunesse et quelques habitués…

Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic ont pris place dans la très désirée All-NBA 1st Team, et c’est assez logique finalement. Pour ce qui est de la All-NBA 2nd Team ? Visez plutôt et on en parle après :

🚨 OFFICIEL : la All-NBA 2nd team 2023-24 !

Jalen Brunson

Anthony Edwards

Kawhi Leonard

Kevin Durant

Anthony Davis pic.twitter.com/FJiRGxKRiE

On retrouve donc dans cette réserve le meneur des Knicks Jalen Brunson, le plus proche de la All-NBA 1st Team selon les votes (voir ci-dessous), mais également la star de ces Playoffs Anthony Edwards et les trois multi-récidivistes Kevin Durant, Kawhi Leonard et Anthony Davis, qui ont du apprécier la nouvelle en direct d’une plage des Bahamas ou des Seychelles.

Jalen Brunson et Anthony Edwards héritent de leur toute première distinction de la sorte, probablement pas la dernière, alors qu’Anthony Davis et Kawhi Leonard sont honorés pour la cinquième et sixième fois. Kevin Durant est le daron de la bande avec sa onzième nomination dans une All-NBA Team, ce à quoi Anthony Edwards répondra peut-être en mimant un 4-0 avec ses doigts, mais ça, c’est encore une autre histoire.

🚨 Le détail complet des votes des All-NBA Teams 2023-24 :

Quelques voix pour Rudy Gobert et Victor Wembanyama 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/7RYVG5mHjF

