Statistique intéressante : Stephen Curry est le joueur qui compte le plus de points dans le 4e quart-temps parmi les joueurs encore en lice dans ces Playoffs 2023, loin devant les méritants Jalen Brunson, Jamal Murray, Kevin Durant et Devin Booker.

Nombre de points dans le 4ème quart-temps dans ces Playoffs 2023 :

Curry, 118 Brunson, 71 Murray, 69 Durant, 65 Booker, 64

Stephen Curry est loin de le joueur le plus décisif dans les 12 dernières minutes, mais sa franchise est menée 3 à 2 par les Lakers. Cela s’explique : les Warriors ont depuis le début de ces Playoffs la fâcheuse tendance à s’appuyer quasi essentiellement sur le rendement de leur magicien. Autour, les joueurs censés le soutenir sont décevants. Avant de parler de son Splash Bro, prenons l’exemple le plus frappant : Jordan Poole. Le garçon pourtant plutôt brillant en saison régulière (20,4 points de moyenne) se liquéfie totalement dans cette postseason en divisant par deux son nombre de points par match (10,6 en moyenne sur ces Playoffs). Avec – on s’en souvient – un match 2 cra-cra au possible contre Los Angeles, ponctué par un zéro pointé au scoring.

Klay Thompson a sorti quelques belles performances mais semble quand même branché sur courant alternatif. Curry doit donc prendre le relais aux moments décisifs. Critiqué sur sa capacité à être “clutch” justement, Wardell plante plus que quiconque dans le 4e quart-temps mais arrive peut-être un peu cramé dans les cinq dernières minutes… On repense notamment à la fin du match 4, où il semblait clairement sur les rotules pour déborder la mante religieuse prénommée Anthony Davis.

La défense MONSTRUEUSE d’Anthony Davis sur Stephen Curry 🔒🔒🔒pic.twitter.com/lf0pfSKgOS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2023

C’est un peu la même analyse pour les Knicks et Jalen Brunson, la dépendance au scoring du meneur est totale et autour de lui, Julius Randle n’est plus aussi chaud qu’en saison régulière (moyenne de 25,1 points en régulière et 16,8 en playoffs). R.J Barrett souffle le chaud et le froid sans être une source de scoring fiable, et après…pas grand chose. On sait que la qualité offensive n’est pas ce qui caractérise les Knicks. Mais quand même : Brunson porte quasi à lui tout seul son équipe quand il faut mettre le ballon dans l’arceau – en témoigne son match 5 de mutant contre le Heat. Pas étonnant de le voir juste derrière Steph dans ce classement.

Brunson sinks a BIG triple over Jimmy 🎯 pic.twitter.com/T3NljqA3iV — NBA TV (@NBATV) May 11, 2023

En troisième on retrouve ce bon Jamal Murray, le roi des Playoffs. Pour le coup, lui sort son costume de scoreur uniquement quand ça compte pour Denver : à 20 points de moyenne en saison régulière, il passe à 25 en Playoffs. Il épaule à merveille un Nikola Jokic tout simplement injouable dans la raquette et partout ailleurs, devenant la deuxième vraie alternative offensive des chercheurs d’or. Pas étonnant de voir Denver en capacité de conclure la série dès ce soir quand on voit le niveau de Jokic et Murray sur ces Playoffs. En cas de fin de match serrée ce soir dans l’Arizona, passez la balle à Jamal. Sait-on jamais ce qu’il serait capable d’en faire.

Devin Booker et Kevin Durant… est-ce vraiment une surprise étant donné qu’ils scorent les 3/4 des points de leur équipe ? Pas vraiment. Les deux bonshommes sont injouables et adroits au possible mais autour d’eux… c’est le désert. Pas vraiment celui qu’on connait dans la région des cactus, mais plutôt le désert offensif. Quelques soleils se tentent à l’expérience du scoring : Landry Shamet par exemple est sorti de sa boite au match 5, mais cela reste pauvre pour accompagner les deux pistoleros. KD et D-Book auront besoin de leurs copains pour renverser la table et éliminer les Nuggets. Une mission qui s’annonce particulièrement compliquée mais pas impossible pour ces scoreurs infatigables.

Stats du banc de Phoenix lors du match 2 contre Denver :

Suns bench is hilarious pic.twitter.com/R0hmREJiAy — Nathan Marzion (@nathanmarzion) May 2, 2023

Sources : ESPN, R/NBA (Reddit)