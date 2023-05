Anthony Davis devrait tenir sa place pour le Game 6 face aux Warriors

Selon Chris Haynes, Anthony Davis devrait bien tenir son rang demain soir face aux Warriors. Hier soir, le géant de LA a subi un choc à la tête lors du Game 5 suite à une lutte au rebond face à Kevon Looney.

Ouf de soulagement chez les fans des Lakers, à la courte lecture du statement de Chris Haynes annonçant la (très) probable participation d’Anthony Davis pour le match 6 face aux Warriors.

Los Angeles Lakers star Anthony Davis (head injury) is expected to be available for Game 6 on Friday barring a setback, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 11, 2023