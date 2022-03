Anthony Davis de retour dans quelques jours ? En tout cas on leur souhaite, car les Lakers sont à deux trouages de louper le play-in

Ce n’est plus à expliquer, les Lakers sont complètement passés à côté de leur régulière 2021-22. On mentionne bien « régulière » puisqu’à trois semaines des Playoffs, la troupe de Frank Vogel est encore en lice pour disputer le play-in. Mais l’étau se resserre autour de Californiens qui, peu à peu, laissent à penser qu’ils peuvent partir en vacances plus tôt que prévu. À l’aide AD, ils ont besoin de toi.

Un LeBron James, une semaine, deux visages. De « je passe littéralement le meilleur moment de ma vie » à « horrible ». Difficile de mieux résumer la saison 2021-22 des Lakers. On sent que ça va mieux – comme lors de cette série de quatre victoires consécutives début janvier – puis l’illusion prend fin. On aperçoit enfin un semblant de discours positif, mais un nouveau paramètre jette son pessimisme sur Hollywood Boulevard. À ce jour, nombreuses sont les raisons de croire à une éviction des Lakers avant même le play-in tournament. Un possible choke donc, l’un des plus inattendus de ces dernières années. Primo, après la défaite de ce dimanche à New Orleans, LeBron James file en conférence de presse la mine grisée. Il y confie que sa cheville est dans un état « horrible » mais qu’il a continué à jouer par conscience de l’enjeu. Même avec un leader qui force et prend des risques, les Lakers n’arrivent pas à battre le 10e de la Conférence Ouest. Un aveu de faiblesse qui les conduit à glisser sur ce dixième spot, confiant aux Pelicans l’avantage du terrain sur un éventuel premier tour de play-in. Mais ce n’est pas le plus effrayant. Plus bas, les Spurs n’abdiquent pas. La troupe de Gregg Popovich reste sur trois victoires consécutives et refuse de perdre au profit d’un haut choix de draft. Rien de tel pour aider une reconstruction que de faire goûter la victoire à ses meilleurs éléments. Les Dejounte Murray, Keldon Johnson et Jakob Poeltl en sortiront grandis, motivés par l’horizon qui se dessine. Bien que les Texans (30-44) aient encore une victoire de retard sur Los Angeles (31-43), les dynamiques des deux équipes sont si opposées que l’avantage mental, à notre sens, est côté Spurs. Attention au dernier virage.

LeBron on the status of his sprained ankle: “it’s horrible.” pic.twitter.com/XgcSIywtcH — Rob Perez (@WorldWideWob) March 28, 2022

Ce n’est pas tout. À moins de bonnes relations et d’une valise de grosses liasses entre les franchises, le calendrier des Lakers est un véritable parcours commando. Il va falloir soudoyer plus d’un GM pour sortir avec le sourire de cet enchaînement Mavericks, Jazz, Pelicans (!), Nuggets (x2), Suns, Warriors et Thunder. Les matchs à prendre ne sautent pas aux yeux, hormis celui contre Théo Maledon et ses potes le 9 avril prochain. Mais ce qui aiderait bien les Lakers dans leur quête désespérée de victoires, c’est un retour d’Anthony Davis. Bonne nouvelle, le poste 4 est – selon Dave McMenamin d’ESPN – sur la bonne voie pour retrouver les parquets début avril. Une info qui, à huit matchs du gong, réchauffe les cœur californiens. Il est choupi le Pop hein, mais profiter d’un duo LeBron James – Anthony Davis sur des matchs à élimination directe est beaucoup plus tentant qu’un pick-and-roll entre Romeo Langford et Jock Landale. Et malgré sa saison dite décevante, Unibrow conserve de bonnes moyennes avec 23,1 points, 9,7 rebonds, 2,9 assists, 2,3 blocks et 1,2 interception à 54% au tir dont 18% de loin. Le tout ? Le tout en 37 matchs, et ça c’est pas top. M’enfin, le compte à rebours est lancé, les Lakers ont maintenant leur destin entre leurs mains et celles de l’infirmière. Il faut gagner pour se qualifier en play-in, une tâche XXL pour une équipe qui a perdu 15 de ses 20 derniers matchs. Avec l’autre grande tige, tout serait plus simple.