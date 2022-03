LeBron James passe deuxième au nombre de paniers inscrits dans l’histoire : mérité pour un scoreur qui sait vivre avec son temps

Cette nuit, LeBron James a dépassé Karl Malone dans le classement du nombre de paniers inscrits en carrière. Avec ses 13 530 unités, il est désormais deuxième, juste derrière l’indétrônable Kareem Abdul-Jabbar.

Il y a quelques jours, LeBron James rentrait un peu plus dans l’histoire en devenant le deuxième meilleur marqueur de la NBA, devant Karl Malone et ses 36 928 points. Absent face aux Sixers la semaine dernière, le King a fait son retour ce dimanche pour un match contre les Pelicans. Cette rencontre s’annonçait spéciale puisque LeBron avait l’occasion de passer la barre symbolique des 37 000 points en carrière, ce qu’il a fait en marquant 39 points à 14/27 au tir dont 7/13 à 3-points. Si cette fameuse barre des 37K est ce que l’on retiendra en premier lieu, LeBron a une nouvelle fois dépassé Karl Malone dans un classement lié au scoring. En rentrant ses 14 tirs, King James comptabilise 13 530 tirs inscrits, le plaçant deuxième au classement du nombre de paniers inscrits en carrière. Juste devant ? Juste devant Karl Malone et ses 13 528 paniers.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 2nd on the all-time FIELD GOALS MADE list! #NBA75 pic.twitter.com/NxcfS7snbl — NBA (@NBA) March 28, 2022

En 19 saisons, LeBron James a vu le jeu pratiqué en NBA évoluer : de l’avènement du tir à 3-points à l’abandon progressif du mi-distance. Une chose est sûre, l’enfant d’Akron n’est pas un boomer et sait vivre avec son temps. Il a toujours su s’adapter aux tendances afin de continuer à scorer dans la Ligue. Pas forcément un shooteur naturel, en témoignent ses 34,5% derrière l’arc en carrière, le boss des Lakers a travaillé sur son tir extérieur et vu son nombre de paniers à 3-points augmenter année après année, en passant de 63 lors de sa saison rookie, à 103 en 2012-13, pour aujourd’hui en être à 158 alors que la saison n’est même pas terminée ! Si en presque deux décennies, l’adresse au tir de LeBron James a été assez bancale, l’arme principale du King pour marquer des paniers reste la finition proche du cercle. LeBron James est l’un des meilleurs slashers de l’histoire. Le bonhomme est doté d’un physique hors normes lui permettant d’être assez agile pour se frayer un chemin jusqu’au panier, tout en restant assez puissant pour encaisser les chocs et finir avec efficacité au cercle. Il est presque instoppable lorsqu’il s’agit de scorer à moins d’un mètre de l’arceau, si ce n’est directement dedans, puisqu’il tourne à 73,7% de réussite dans cette zone. On peut sans trop de soucis affirmer que le bonhomme est à l’aise proche du panier, puisque sur ses 13 530 paniers inscrits en carrière, King James en a inscrit 7 044 à moins d’un mètre du panier (52%.

Encore un accomplissement de plus pour Monsieur LeBron James. Au fil des ans, le garçon a toujours su adapter son jeu pour rester un scoreur efficace dans une NBA qui a radicalement changé de visage en deux décennies. Relativement bon tireur, le presque quarantenaire continue d’être toujours aussi monstrueux proche du panier. Chaque occasion de voir LBJ en action est bonne à prendre, alors profitons-en, avant qu’il ne soit trop tard.