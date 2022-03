Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Le changement d’heure est passé par là, R.I.P. à notre sommeil qui ne va plus beaucoup exister jusqu’à la fin des Playoffs désormais. Tant pis, on se rattrapera plus tard parce que le programme qui va nous être proposé cette semaine est tout simplement dantesque. Si vous aimer voir des équipes du podium ou du Top 4 de leur Conférence se taper sur la gueule pour monter d’un cran au classement, ce qui va suivre devrait vous plaire. Les Grizzlies ont une grosse semaine de prévue puisqu’ils croiseront la route des Warriors ce lundi, puis des Suns vendredi prochain. Pour ceux qui sont plutôt branché Conférence Est, on commencera tranquille avec un Sixers – Bucks ce mardi et un duel à distance attendu entre Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo. Cela se poursuivra jeudi avec la revanche des Nets contre Milwaukee à domicile… avec Kyrie Irving qui est désormais autorisé à jouer à la maison. Bref, y’a pas de quoi se plaindre et ce n’est même pas un poisson d’avril en avance.

Dans la nuit du lundi 28 mars

Indiana Pacers – Atlanta Hawks à 1h (beIN 4)

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 29 mars

Philadelphie Sixers – Milwaukee Bucks à 1h (beIN 1)

Washington Wizards – Chicago Bulls 1h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 30 mars

Cleveland Cavaliers – Dallas Mavericks à 1h (beIN 4)

Golden State Warriors – Phoenix Suns à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 31 mars

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks à 1h30 (beIN 1)

Chicago Bulls – Los Angeles Clippers à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 1er avril

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 2 avril

Philadelphie Sixers – Charlotte Hornets à 18h30 (beIN 3)

Dans la nuit du dimanche 3 avril

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets à 21h30 (beIN 3)

Toronto Raptors – Miami Heat à 1h (beIN 4)