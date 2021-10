Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Jazz – Nuggets ce mardi, duel au sommet entre pivots européens

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Des petites cernes commencent déjà à se former sous vos yeux et c’est tout à fait normal. La NBA est de retour dans nos vies depuis une semaine et c’est comme le vélo, on a vite repris nos habitudes noctambules. Au programme de la chaîne cette semaine, de belles affiches majoritairement intra-Conférence. Ça commence dès lundi avec un Clippers – Blazers électrique. Depuis qu’il a pris ce tir de Damian Lillard sur la tête en 2019, Paul George a de l’exéma dès qu’il entend son nom. Mardi, choc annoncé entre Rudy Gobert aka Bill Russell et Nikola MVP Jokic dans la peinture. Puis, pour finir en vrac, Pelicans – Hawks mercredi, Sixers – Pistons jeudi, Nuggets – Mavs vendredi et un duel en prime time entre Dallas et les Kings dimanche soir à 20h30.

Pour les curieux et les curieuses qui veulent vivre à l’heure US pendant huit mois et ne plus rater une seule action en VF ou en VO, il est possible de s’abonner à BeIN Sports directement via votre opérateur avec un abonnement internet. Vous verrez certainement apparaître des valises sous vos yeux au bout de quelques semaines de nuits blanches mais c’est la vie que l’on a décidé de mener. En plus, la NBA a fait des efforts en programmant de nombreuses affiches à horaire european friendly le week-end et le Sunday Night Live animé par Rémi Reverchon et toute la clique permet de terminer la semaine avec le smile.

Dans la nuit du lundi 25 octobre

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks à 1h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 26 octobre

Dallas Mavericks – Houston Rockets à 2h30 (beIN 4)

Utah Jazz – Denver Nuggets à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 27 octobre

New Orleans Pelicans – Atlanta Hawks à 1h30 (beIN 1)

Brooklyn Nets – Miami Heat à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 28 octobre

Philadelphie Sixers – Detroit Pistons à 1h (beIN 1)

Houston Rockets – Utah Jazz à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 29 octobre

Brooklyn Nets – Indiana Pacers à 1h30 (beIN 4)

Denver Nuggets – Dallas Mavericks à 4h (beIN 1)

Portland Trail Blazers – Los Angeles Clippers à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 30 octobre

Washington Wizards – Boston Celtics à 23h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 31 octobre

Dallas Mavericks – Sacramento Kings à 20h30 (beIN 3)

Charlotte Hornets – Portland Trail Blazers à 0h (beIN 4)