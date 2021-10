Evan Mobley déjà effrayant en défense : à peine trois matchs chez les grands et la pépite des Cavaliers fait des misères aux attaquants

Sélectionné en troisième position de la dernière Draft derrière les deux cracks Cade Cunningham et Jalen Green, Evan Mobley est peut-être celui qui réalise le début de saison le plus solide. Alors que le premier est à l’infirmerie et que le second joue aux montagnes russes, le jeune intérieur des Cavs montre déjà son immense potentiel, notamment en défense.

On en connaît un qui n’a pas raté son départ dans la course au titre de Rookie de l’Année 2021-22. Ce gars-là, c’est Evan Mobley, déjà bien bien solide pour ses premiers matchs chez les grands. Aligné sur un frontcourt composé également de Jarrett Allen et Lauri Markannen (c’est du J.B. Bickerstaff basketball), le rookie sorti tout droit d’USC aligne non seulement des stats bien sympathiques – 15,7 points et 8,3 rebonds à plus de 56% de réussite au tir – mais montre surtout un aperçu de son énorme potentiel dans sa propre moitié de terrain. Si Mobley a été sélectionné dans le Top 3 de la Draft NBA 2021 par Cleveland, c’est notamment grâce à sa mobilité et sa polyvalence sur le plan défensif, qui sont très très intéressantes pour un mec de 2m13. Vous en connaissez beaucoup vous des intérieurs aussi grands capables à la fois de protéger l’arceau tout en se débrouillant bien quand ils se retrouvent face à des extérieurs dans le périmètre ? On pense évidemment à des phénomènes comme Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Bam Adebayo ou encore notre Rudy Gobert national, qui fait le taf contre des arrières malgré la réputation que certains essayent de lui infliger. Cependant, ça ne court clairement pas les rues. C’est un profil rare mais hyper recherché dans la NBA actuelle, où règne le basket total avec un jeu rapide, des postes bien moins définis qu’avant et notamment beaucoup de switchs en défense. Et Mobley le possède, ce profil. Il suffit de jeter un œil à certaines séquences défensives de ses premiers matchs dans la Grande Ligue pour s’en rendre compte. Attention, c’est du lourd.

What the absolute fuckpic.twitter.com/GTv3vhrDSW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 25, 2021

Il est long, il bouge bien ses jambes, il ne mord pas aux feintes et est capable de suivre l’attaquant en pénétration jusqu’à aller protéger l’arceau. Et on ne parle pas de Javon Carter là, mais de Trae Young et Terry Rozier, pas les plus maladroits avec un ballon entre les mains. Traduction, c’est effrayant. Cette polyvalence se voit également de l’autre côté du parquet où Mobley montre aussi de belles choses, mais c’est vraiment en défense qu’il impressionne le plus aujourd’hui, lui qui tourne notamment à 2,3 contres et 1,3 interception sur les trois premiers matchs de la saison. Si l’échantillon est évidemment très faible, qu’est-ce qu’il est prometteur ! Alors oui, lui qui a débarqué en NBA avec moins de 100 kilos sur la balance va devoir prendre du coffre pour espérer contenir un jour des mastodontes à l’intérieur, genre Joel Embiid pour ne citer que lui. Cela va venir avec le temps et de nombreuses heures dans la salle de muscu. Alors il faut juste de la patience et ça devrait le faire. En clair, ça se travaille. Par contre, la polyvalence, la mobilité et tout ce qui caractérise aujourd’hui le profil défensif de Mobley sont des choses que vous ne pouvez pas vraiment apprendre à un joueur, et Evan les possède. De quoi impressionner déjà ses nouveaux coéquipiers de Cleveland, dont le vétéran Kevin Love (via cleveland.com).

« Il a un énorme avenir devant lui. […] Il fera plusieurs équipes All-Defensive durant sa carrière. Ce n’est que le début […] Contrer des shoots, intercepter des ballons, prendre des rebonds… Il sera un gars qui va réaliser des double-doubles chaque soir. »

Venant de Kevin Love, rarement réputé pour sa défense, on ne sait pas trop ce que ça vaut mais Evan Mobley a tout ce qu’il faut pour devenir un joueur dominant des deux côtés du terrain en NBA. Vu comment il est parti, il faudra vraiment compter sur lui dans la course au Rookie de l’Année mais surtout, il devrait représenter l’une des pièces maîtresses de la reconstruction de Cleveland.