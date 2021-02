Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Nets – Clippers ce mardi, on dormira plus tard

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Les votes pour le All-Star Game ont commencé cette semaine ce qui veut dire que des joueurs vont vouloir passer des messages. Envoyer une grosse performance dans une victoire lors d’un match diffusé en antenne nationale est donc tout à fait indiqué pour ceux qui rêvent d’ajouter une étoile à leur palmarès. Et il devrait y avoir quelques All-Stars sur le parquet ce mardi soir à Brooklyn pour la réception des Clippers. Le rendez-vous est pris, pour les autres la liste est juste en-dessous !

Dans la nuit du lundi 1er février

Milwaukee Bucks – Portland Trail Blazers à 2h (beIN 4)

Dallas Mavericks – Phoenix Suns à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 2 février

Orlando Magic – Toronto Raptors à 1h (beIN 4)

Brooklyn Nets – Los Angeles Clippers à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 3 février

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers à 1h (beIN 1)

Atlanta Hawks – Dallas Mavericks à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 4 février

Dallas Mavericks – Golden State Warriors à 1h30 (beIN 1)

Memphis Grizzlies – Houston Rockets à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 5 février

Indiana Pacers – New Orleans Pelicans à 1h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Boston Celtics à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 6 février

New York Knicks – Portland Trail Blazers à 19h (beIN 1)

Sacramento Kings – Denver Nuggets à 23h (beIN 1)

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 7 février

Indiana Pacers – Utah Jazz à 19h (beIN 1)

Phoenix Suns – Boston Celtics à 20h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…