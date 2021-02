On a retrouvé le grand Russell Westbrook : 41 pions et le tir de la gagne, Brodie n’est peut-être pas cramé en fait

WTF. Trois lettres suffisent pour résumer la fin de match complètement folle entre les Wizards et les Nets dimanche, fin de match dans laquelle Russell Westbrook a crucifié l’équipe de son ancien copain Kevin Durant. Le tir de la gagne, 41 points au total, la win en plus, et si on avait retrouvé le grand Brodie ?

On se pose la question car sur ce début de saison, Russell Westbrook n’était plus vraiment Russell Westbrook. Ou plutôt, Russell Westbrook était la pire version de lui-même avec les Wizards. Toujours des triple-doubles, normal il a ça dans le sang, mais du déchet, encore du déchet, avec enchaînement de briques et de turnovers à un rythme record. Victime de petits bobos, à la main mais surtout au quadriceps (cinq matchs ratés au total depuis la reprise), la bête athlétique nommée Brodie n’était que l’ombre d’elle-même, et Westbrook symbolisait finalement assez bien le début de saison complètement foiré des Wizards, avec une dernière place à l’Est malgré un Bradley Beal monstrueux tous les soirs. Mais alors que beaucoup l’avaient enterré et que le trade avec Houston ressemblait de plus en plus à un très mauvais deal pour Washington, Russell Westbrook a explosé cette nuit. Et quand on dit « explosé », on n’en rajoute pas hein : 41 points (15 dans le quatrième quart-temps), 10 rebonds, 8 passes décisives, 2 interceptions, 1 contre sur Kevin Durant, 16/28 au tir, 4/7 du parking, 5/7 aux lancers francs et un game winner dans les dernières secondes, le tout en 35 minutes de jeu. Tiens, prends ça KD. En l’espace d’une soirée, on a retrouvé le grand Russell Westbrook, celui qu’on aime et qui est capable de porter les siens vers la win. Certes, c’était la défense des Nets en face, avec un Kyrie Irving « incapable de défendre contre un plot » (c’est lui qui le dit), mais ça reste une perf XXL qui prouve que Brodie n’est pas encore cramé.

Alors, coup d’un soir ou véritable déclic pour l’ancien MVP ? Il faudra attendre un peu avant d’avoir la réponse à cette question mais il est clair que Brodie a l’air bien plus en jambes depuis quelques jours. Déjà auteur de 26 points en 27 minutes lors du match précédent face aux Hawks vendredi, avant de se faire expulser et chambrer par son grand pote Rajon Rondo, Westbrook semble avoir profité de la coupure liée au COVID pour récupérer physiquement et ainsi se remettre la tête à l’endroit. Il l’a lui-même déclaré, « physiquement ça va mieux », et son coach Scott Brooks a d’ailleurs offert le même type de discours, soulignant sa capacité à attaquer régulièrement la raquette et provoquer des lancers-francs contrairement au début de saison. Cette agressivité retrouvée fait plaisir à voir et permet à Russ de peser comme il en est capable, et forcément ça change un peu la donne pour les Wizards. Car c’est ce Westbrook-là que la franchise de Washington imaginait quand elle a décidé d’envoyer John Wall et un premier tour de Draft à Houston. Le Westbrook qui tournait encore en 27-8-7 la saison dernière chez les Rockets, pas celui qui était à la rue dans la bulle. On croise les doigts pour que ça dure, car la production de Russ est évidemment très liée à son état physique étant donné son style de jeu. Si Brodie peut continuer sa montée en puissance et enchaîner les performances de ce calibre, les Wizards pourraient sortir un peu la tête de l’eau et retrouver le sourire.

« Je suis à nouveau en bonne santé. Je jouais sur une jambe, en donnant tout ce que j’avais. » – Russell Westbrook

L’équipe de la capitale possède toujours le pire bilan de toute la NBA ce matin, mais Bradley Beal se sent sans doute un peu moins seul. Son copain du backcourt semble avoir retrouvé son agressivité et ses jambes, de bon augure pour la suite même si ça demande confirmation. Russell Westbrook a en tout cas prouvé en une soirée qu’il ne fallait pas l’enterrer trop vite…