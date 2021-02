TrashTalk Award – S03 E02 : John Wall, DeMarcus Cousins et toute la ville de Houston veulent goumer James Harden

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par Shaquille O’Neal qui ne passera pas ses vacances avec Rudy Gobert.

Candidat #1 : Danny Green rappelle sa joaillerie à un fan

Depuis l’an dernier, alors qu’il évoluait encore chez les Lakers, Danny Green, pourtant réputé pour savoir mettre le ballon dans le panier derrière l’arc, a un peu plus de difficultés dans le domaine. S’il tourne à un correct 36% cette année chez les Sixers, on est bien loin de ses 45% chez les Raptors. Alors qu’il sortait d’un match immonde avec 2 points à 0/9 aux tirs dont 0/7 de loin, il s’est fait interpeller par l’un des rares fans des travées de la salle des Sixers.

DANNY GREEN MONDAY

2 PTS (0/9 FG, 0/7 3PT)

3 REB, 3 AST, 0 BLK TUESDAY

29 PTS (10/25 FG, 9/21 3PT)

10 REB, 6 AST, 2 BLKpic.twitter.com/MLuHZ95JdQ — Ballislife.com (@Ballislife) January 13, 2021

« Mec, tu dois mieux tirer maintenant. T’étais à 0/10 ! »

« J’ai 3 bagues mon gars. »

Si dans l’immédiat, cette phrase ressemble plutôt à un flex sur son palmarès et n’apporte rien à son match désastreux, difficile de contredire Danny Green, qui a effectivement remporté trois championnats avec trois équipes différentes, dont deux consécutifs (en 2014 avec les Spurs, en 2019 avec les Raptors et en 2020 avec les Lakers), le tout en jouant un vrai rôle de shooteur à 3-points et de stoppeur. Alors oui, Green peut parfois être maladroit et on dirait toujours qu’il ne contrôle pas son corps lorsqu’il joue, mais on ne pourra jamais lui enlever ces bagues, peut-être même qu’il va rafler le titre en 2021 avec les Sixers, qui sait ?

Candidat #2 : à Houston, James Harden ne sera pas regretté par grand monde

… à part par les restaurants et strip-clubs de la ville, mais ça c’est une autre histoire. Bien avant le début de saison, James Harden a manifesté son envie de se barrer du bourbier de Houston, allant jusqu’à balancer une balle dans la tronche du rookie Jae’Sean Tate à l’entraînement et à paraître en méchant surpoids dans les survêtements des Rockets. Il a également multiplié les déclarations de désamour à l’encontre de la franchise qui lui a pourtant offert le premier spot de titulaire dans sa carrière, et tout ça a fini par agacer ses coéquipiers, à commencer par John Wall.

John Wall: “He’s coming in here 20, 30 points overweight and wants to quit. It’s shameful. He used to get all these 40-point triple doubles, but now it’s just 40 McDoubles.” Wow. pic.twitter.com/ZOs9cAkivJ — Rob / sad Houston Sports fan (@Hou5ton4L) January 13, 2021

« Il arrive, marque 20 ou 30 points mais en surpoids et en voulant partir. C’est honteux. Il a l’habitude de faire tous ces triple-doubles à 40 points, mais maintenant, c’est 40 McDoubles. »

La petite référence au McDonald’s a été plutôt bien placée par rapport au poids. Effectivement, le barbu a dû enchaîner les boîtes de 20 McNuggets pendant sa trêve, mais a tout de même fait son taf sur le terrain. Ce qui n’a pas suffi à apaiser la rancœur de DeMarcus Cousins.

DeMarcus Cousins says he “doesn’t care” if James Harden plays for the Rockets again (via @AdamSpolane) — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 13, 2021

« DeMarcus Cousins dit qu’il « s’en fiche » que James Harden rejoue pour les Rockets. »

DeMarcus Cousins: « My interest is to play with John Wall, to be brutally honest. …The (Harden) disrespect started way before. This isn’t something that, you know, all of a sudden started last night. …It’s completely unfair to the rest of the guys in the locker room. » — Sam Amick (@sam_amick) January 13, 2021

« Je veux juste jouer avec John Wall, pour être honnête. Le manque de respect à James Harden a commencé bien avant tout ça. Ce n’est pas quelque chose qui a commencé soudainement la nuit dernière. C’est complètement injuste pour les autres gars de ce vestiaire. »

Au cas où vous en doutiez encore, James Harden ne s’est pas fait que des amis dans le Texas. De plus, il y a même une station service qui a proposé un lavage gratuit à ceux qui déposaient le maillot de James Harden dans leur poubelle. Une opération bien rentable pour eux donc.

Candidat #3 : Dwayne Bacon taille la balance D’Angelo Russell

Tout le monde se souvient de cet épisode entre D’Angelo Russell et Nick Young, le premier filmant à son insu le second qui parle alors de ses infidélités à sa compagne de l’époque, la chanteuse Iggy Azalea. Le meneur de Minnesota avait même posté cette vidéo sur les réseaux sociaux, conduisant à la rupture entre l’artiste australienne et le cousin de Kendrick Lamar. Depuis ce jour, D-Lo a une réputation de « snitch » (balance en anglais) et cet épisode est régulièrement remis sur la table, notamment par Dwayne Bacon qui ne s’est pas privé de rappeler ce souvenir à la suite d’une victoire du Magic contre les Wolves.

Bacon called D-Lo a snitch LMAOOOOO pic.twitter.com/6RJWz39JTl — Be Magic Or Be Gone! (@BeORLMagic) January 21, 2021

« Dwayne Bacon a qualifié D-Lo de balance. »

L’arrière du Magic a depuis supprimé son post, qui peut à juste titre être considéré comme un peu offensif à l’égard du meneur, mais un compte fan de la franchise d’Orlando s’est empressé de prendre une capture d’écran de ce post Instagram. Après ce game-winner dantesque de Cole Anthony sur la truffe de Malik Beasley qui est venu briser les rêves des Wolves, l’ancien arrière des Hornets a un peu fait le fanfaron. L’excitation de la victoire sans doute, le Magic étant actuellement en galère sans Jonathan Isaac et Markelle Fultz, et qui va devoir espérer un miracle pour accrocher les Playoffs en 2021, au moins, Bacon nous a offert un coup d’éclat aussi gros que ses sourcils, probablement son plus beau de la saison…

Candidat #4 : les nouvelles pompes de Damian Lillard en hommage à Paul George

On ne va pas se mentir, tout le monde se souvient encore de ce step-back à 11 mètres de Damian Lillard sur la gueule de Paul George, qui a envoyé OKC en vacances précipitées. Beaucoup de cordes vocales n’ont pas résisté à cet accès de folie et nombreux sont ceux qui ont fini expulsés de leur immeuble pour nuisances sonores liées à cet événement. Eh bien sachez que Damian Lillard n’en a pas encore fini avec ce highlight. Déjà au coeur de pas mal de querelles avec Russell Westbrook et PG-13 donc, Dame D.O.L.L.A se plaît à rappeler qu’il a démantelé le Thunder avec ce shoot, et il va même plus loin désormais, jugez plutôt.

Donc Damian Lillard va vraiment sortir une paire de pompes avec Adidas qui célèbre son match à 50 points + le tir de la victoire au buzzer sur Paul George pour éliminer le Thunder au premier tour des Playoffs 2019 ? 💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/MHCip0HXdh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2021

Oui oui, Damian Lillard a bien sorti des chaussures reprenant les couleurs du Thunder, mais aussi ses statistiques ce jour là (50 points, 7 rebonds et 6 passes pour rappel, rien que ça). En sachant que la plaie doit encore être ouverte pour les fans du Thunder, voilà qui ne va pas faciliter leur sommeil. Du côté des chaussures ? Elles sont sobres mais efficaces, en gros, elles sont plutôt réussies, mais qu’en pense Paul George ? Est-ce que ce sont des mauvaises chaussures Paulo ?

Candidat #5 : Klay Thompson et Draymond Green veulent se faire Rodney McGruder

Alors que les Pistons ont défié chez eux les Warriors dans la nuit de samedi à dimanche, ces derniers l’ont emporté 118 à 91, ce match aurait pu en rester là si Rodney McGruder n’avait pas souhaité avoir une explication de texte avec le banc californien, notamment Juan Toscano-Anderson. On ne sait pas encore très bien ce que les deux protagonistes ont pu se raconter mais on se doute qu’ils n’ont pas réservé leurs prochaines vacances à Punta Cana. Klay Thompson, toujours blessé et season out, et reconverti en commentateur pour l’occasion, a mis à profit sa convalescence pour briser l’ancien du Heat et des Clippers.

“This dude might be out the league soon… he’s over here trying to start something like he’s a good player” Klay ROASTED Rodney McGruder 💀💀💀pic.twitter.com/PAnhrVRGoi — Complex Sports (@ComplexSports) January 31, 2021

« Ce type ne devrait bientôt plus être dans la Ligue, il est probablement énervé à cause de ça… Il est là à essayer de commencer un truc, comme si c’était un bon joueur. »

Allez boum, prends ça Rodney. Mais il reste encore un petit détail, vous êtes surpris de voir une embrouille concernant les Warriors sans Draymond Green n’est-ce pas ? Rassurez-vous, le meilleur défenseur de l’année 2017 a vite réparé l’affront et a réagi à l’incident en conférence de presse d’après-match. Du Draymond dans le texte.

Draymond on McGruder: « He was taking up for Wayne Elllington. When the f— did Rodney McGruder become a tough guy? » « I’m ridin with Juan T. He was about to bring out that Town Bidness. » « Too many tough guys in this league. But I know ain’t nobody scared of no Rodney McGruder. » — Marcus Thompson (@ThompsonScribe) January 31, 2021

« Il est venu soutenir Wayne Ellington. Mais depuis quand Rodney McGruder est devenu un putain de dur ? » « Je suis complètement avec Juan, il allait le détruire. » « Il y a beaucoup de durs dans cette Ligue, mais je sais que personne n’a peur de Rodney McGruder. »

Un tir, trois buts pour Green donc. Certains diront toujours qu’au moins, contrairement à Klay Thompson, Rodney McGruder joue encore au basket, mais difficile de ne pas donner raison aux deux Warriors malgré le match correct du Piston (8 points en 6 minutes), ce dernier n’étant qu’un role player dans une équipe qui joue la prochaine Draft…

Du lourd encore une fois pour cette période, avec de la punchline et du tacle en veux-tu en voilà. La réponse à la question suivante vous revient : qui a eu la plus grande gueule sur cet épisode ? A vous de nous le dire.

Mais qui a eu la plus grande gueule en NBA cette quinzaine ? Danny Green

John Wall et DeMarcus Cousins

Dwayne Bacon

Damian Lillard

Klay Thompson et Draymond Green View Results