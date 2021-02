TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 6 : le Lab révèle ses All-Stars du début de saison

Nous voilà déjà au tout début du mois de février 2021 et au sixième épisode de la saison du podcast du Lab. Alors qu’on approche également du All-Star Game, toujours assez flou, il est également le temps pour la TTFL de révéler ses étoiles. Certains sont d’ailleurs plutôt inattendus, vous verrez. On se pose tranquillement et on se régale pendant près de deux heures. C’est parti !

On est lundi, et qui dit lundi dit ? Oui, nouvelle semaine, mais aussi et surtout nouvel épisode du podcast du Lab concernant cette si haletante TrashTalk Fantasy League. Le cinquième épisode de 2021, sixième podcast de la saison, a eu lieu ce dimanche soir et le moins que l’on puisse dire, est que le programme est chargé ! Le Lab a, comme d’habitude, débuté son rendez-vous hebdomadaire avec la communauté par un court retour sur la semaine passée, ainsi que les meilleurs et pires picks des derniers jours. Pas le temps de niaiser bien longtemps qu’il faut déjà enchaîner avec un petit point sur les classements, l’occasion de présenter les plus gros cracks sur le plan individuel et collectif de la TTFL. Par la suite, de longues et très intéressantes discussions concernant les choix conseillés et déconseillés des prochains jours nous permettent d’y voir plus clair concernant cette nouvelle semaine nous offrant la possibilité de rejoindre le gratin de la compétition. Malgré tout, le moment le plus sympa de l’émission de ce dimanche reste la révélation des All-Stars de la TTFL, choisis grâce aux précieux calculs du Lab et de ses équipes. Le druide Cédric, aka DonPapa, commence par nous présenter les deux cinq remplaçants de ce concept bien cool, puis enchaîne avec les dix titulaires. L’occasion de voir quelques belles surprises et aussi de nombreuses confirmations à propos de joueurs bien chauds depuis le début de saison 2020-21.

Nouvelle masterclass de l’équipe du Lab ce dimanche soir. Exactement de quoi nous faire démarrer la semaine de la meilleure des manières avec près de deux heures de débats et de discussions autour de la NBA et de la grande TTFL. On écoute et on kiffe ! Bonne semaine à tous et à toutes !