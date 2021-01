On ne sait pas s’il y aura un All-Star Game mais il y aura bien des All-Stars : ouverture des votes ce jeudi 28 janvier, #NBAVote Maledon

Alors que la saison régulière se déroule tant bien que mal, le sujet du All-Star Game est récemment arrivé sur la table alors que beaucoup de gens se demandent toujours si le match des étoiles aura lieu. On le fait ? On le fait pas ? Et si oui, où ? Pour l’instant, il n’y a pas de vraies réponses à ces questions. Par contre, ce qu’on sait depuis ce soir, c’est qu’il y aura bien des votes pour déterminer les All-Stars 2021.

C’est Shams Charania de The Athletic qui a balancé la news ce mercredi aux alentours de 19h. On va bientôt pouvoir lâcher nos votes pour aider à déterminer les All-Stars titulaires pour l’année 2021. Quand ça exactement ? Dès demain. Oui, ça commence ce jeudi 28 janvier à midi heure de New York, c’est-à-dire 18h chez nous. On pourra voter pendant plus de deux semaines, jusqu’au 16 février minuit. Les titulaires seront annoncés le 18 février prochain, tandis que les remplaçants, choisis par les entraîneurs, seront eux révélés le 23 février. C’est donc désormais une certitude, il y aura bien des All-Stars en 2021, peu importe si le match a lieu ou non. Comme l’indique Shams, les discussions sur la tenue d’un potentiel All-Star Game sont toujours en cours, et on surveillera évidemment ça de près, mais la NBA a surtout voulu conserver ses récompenses. C’est le scénario qu’on attendait, car on sait qu’une sélection All-Star sur le CV peut augmenter le nombre de billets verts qu’un joueur peut gagner à travers son contrat. Être All-Star, ce n’est donc pas qu’un statut, ce n’est pas qu’une fierté, c’est aussi une question de gros sous.

Les votes pour le All-Star Game 2021 démarrent ce jeudi 28 janvier et dureront jusqu’au 16 février. 18 février : annonce des titulaires 23 février : annonce des remplaçants, sélectionnés par les entraîneurs. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2021

Maintenant qu’on sait tout ça, va falloir se préparer à voter avec la plus grande objectivité possible (ou pas). On va donc lâcher un vote pour Théo Maledon sans trembler du menton, parce que le petit Frenchie mérite largement de figurer parmi les plus grands noms de la NBA. Voilà c’est dit. Comme toujours, chacun fera ses choix en fonction de ses préférences et de ses propres critères, et on découvrira ensemble les résultats à la mi-février. Pour rappel, les titulaires sont désignés à travers le vote des fans (qui comptent pour 50%), mais aussi des joueurs (25%) et des médias (25%). Si le All-Star Game 2021 a finalement lieu, on devrait avoir droit à la fameuse Draft entre les deux mecs ayant reçu le plus de votes dans chacune des deux conférences, mais on n’en est pas encore là. Comme l’indique Tim Bontemps d’ESPN, il y aura cinq jours durant lesquels les votes compteront double. Vous pouvez tout de suite noter les dates dans votre agenda : le 30 janvier, le 2, 4, 13 et 16 février.

Allez sur l’appli NBA, allez sur NBA.com, allez sur Twitter, peu importe, mais allez voter, c’est important. Et on se donne tout de suite rendez-vous le 4 février prochain pour faire un point sur les premiers résultats, avec notre Théo Maledon national en tête des guards de l’Ouest.

Source texte : The Athletic, ESPN