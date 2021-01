La NBA n’exclut pas un All-Star Game en 2021 : Atlanta en terre d’accueil et le COVID en MVP ?

Petit tremblement de terre en NBA puisque le All-Star Game pourrait finalement avoir lieu ! L’annonce du report de l’édition d’Indianapolis à 2024 et la hausse de la pandémie avaient mis un gros stop aux espoirs des fans mais contre toute-attente, ceux-ci peuvent encore y croire.

Le 25 novembre dernier, nous vous communiquions le report du All-Star Game d’Indianapolis prévu pour 2021, la faute au COVID et à la complexité d’organiser l’événement, tout en sachant que la March Madness aurait lieu au même moment dans la ville. Et puis ? Le silence. Plus un mot sur le match des étoiles alors que nous ne sommes plus qu’à un mois et quelques jours du break prévu par la NBA. Et puis ce lundi, on en a enfin appris davantage sur les plans d’Adam Silver et de son board. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN, évidemment, qui a été le premier à vendre la mèche.

ESPN Sources: The NBA and NBPA are discussing scenarios to still hold an All-Star game in March. One site under discussion is Atlanta, home of Turner Sports. That idea includes providing support for HBCU’s and COVID-19 relief. Story soon on site. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 25, 2021

Il est ici question d’échanges entre la NBA et la NBPA (la National Basketball Players Association) donc la Ligue et les joueurs. Un site est déjà identifié à Atlanta et on peut s’attendre à ce que l’événement soit soumis à des critères sanitaires au moins aussi stricts que ceux qui sont déjà à l’ordre du jour pour la saison régulière. Mais la question qui se posera essentiellement pour ces deux entités c’est : ce match vaut-il la peine d’être joué dans le climat actuel ? On rappelle que les chiffres de contamination aux USA sont catastrophiques, que la Ligue a déjà dû reporter de nombreux matchs de saison régulière et que le fait de mélanger environ 25 joueurs venant d’une quinzaine d’équipes n’est pas vraiment le meilleur moyen d’éviter les cas contacts et les protocoles d’isolement. Certaines voix se sont d’ailleurs déjà élevées contre l’organisation (hypothétique) de ce match dont celle d’Adam Hermann de NBC Sports Philadelphie.

« Que se passerait-il si, en dépit des bonnes intentions de la ligue et des mesures sanitaires, il y avait une épidémie à l’événement ? Tu mets sur la touche les éléments les plus attractifs de ton produit pour une semaine ou plus, ce qui impactera directement les audiences sur les matchs en antenne nationale ainsi que la fréquentation pour ceux qui autorisent quelques fans à entrer dans leur stade. » « Si le but est de jouer le maximum de matchs que possible cette saison, en ajouter un qui est dénué de sens est incroyablement stupide. La Ligue insistera sûrement sur l’idée de Chris Paul, que le match aide financièrement des Universités historiques pour les noirs ou des aides pour le COVID-19. Devinez quoi ? Ils peuvent quand même le faire sans le match. Signez un chèque à ces institutions au lieu de dépenser de l’argent pour un match qui n’est même pas nécessaire, un qui n’a même pas besoin d’être joué. Vis pour te battre un autre jour ou en l’occurrence pour jouer un autre match. »

On ne peut pas zapper le fait que, malgré la forte envie de voir tous les meilleurs joueurs jouer les uns avec les autres, il y a un calcul à faire entre ce qui est prudent et ce qui ne l’est pas. Faut-il risquer le championnat pour un simple match d’exhibition ? Probablement pas mais tout cela n’a d’intérêt que si le match est effectivement programmé. A l’heure actuelle, aucun match n’est annoncé, seulement des discussions. Et il est toujours possible de trouver des compromis car comme toujours, c’est une affaire de gros sous. Le All-Star Game est une vitrine pour la Ligue et un moyen de faire de l’argent mais pas que. Il faut aussi se souvenir que les joueurs peuvent voir des contrats largement modifiés grâce à une étoile dans le CV. Comment faire dans ce cas ? Une idée qui a été avancée récemment : que les joueurs soient sélectionnés comme d’habitude mais sans jouer. Un All-Star Game mais seulement sur le papier en quelque sorte. Les joueurs pourraient toujours négocier leurs deals juteux, la Ligue ne prendrait pas des risques inutiles et tout le monde se donnerait rendez-vous dans un an à Cleveland. A voir si la NBA optera pour cette idée ou si elle tentera une nouvelle bulle version Géorgie pour maintenir son événement phare. Sans le moindre fan, ça aura quand même une saveur bien particulière dans la gorge.

La NBA et les joueurs sont en discussion pour savoir si le All-Star Game 2021 doit être maintenu ou non. Atlanta serait la ville choisie mais reste à savoir si tout le monde est d’accord sur la marche à suivre. Espérons simplement que la saison ne sera pas mise en danger inutilement.

Source texte : NBC Sports Philadelphie / ESPN