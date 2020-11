Officiel : Indianapolis n’accueillera pas le All-Star Weekend 2021, on se donne tous rendez-vous en 2024

La Free Agency s’est calmée, pas de transfert à se mettre sous la dent, mais tout de même une petite breaking. Sans grande surprise, Indianapolis n’accueillera pas le All-Star Weekend en 2021. Il faudra attendre 2024 pour voir toutes les stars de la balle orange débarquer à Indy.

C’est Shams Charania de The Athletic qui a annoncé la nouvelle en premier. Initialement prévu du 12 au 14 février 2021, quand le monde tournait encore de façon normale et que le calendrier NBA n’était pas complètement chamboulé, le All-Star Weekend d’Indianapolis vient donc d’être reporté. Comme l’édition 2022 est déjà accordée à Cleveland et celle de 2023 à Salt Lake City, la NBA a donné le spot 2024 à Indy, histoire que la ville puisse quand même accueillir dès que possible cet événement qui brasse évidemment beaucoup de dollars tout en donnant une grosse visibilité. D’après Mark Medina d’USA Today, le All-Star Weekend version Indianapolis se déroulera du 16 au 18 février 2024. Le report de l’édition 2021 était attendu au vu du contexte actuel, à tel point que les hôtels prévus pour accueillir le ASW avaient été mis au courant de cette possibilité dès le mois d’août dernier. C’est forcément une déception pour la communauté locale car l’État de l’Indiana attend quand même depuis 1985, mais avec le COVID et tout ce qui va avec, ce n’était juste pas possible d’organiser correctement ce week-end toujours très festif. De plus, la March Madness 2021 va finalement se dérouler entièrement du côté d’Indianapolis, là aussi pour des raisons liées à la pandémie. Du coup, compliqué d’accueillir en plus un All-Star Weekend.

The NBA has postponed the 2021 All-Star weekend in Indianapolis to be held Feb. 2024. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 25, 2020

Maintenant que cette nouvelle est officielle, on attend de voir comment la NBA va s’adapter sur le dossier. Car si le All-Star Weekend d’Indianapolis est déplacé à 2024, cela ne signifie pas que l’événement en lui-même est annulé pour la saison à venir. Alors évidemment, on sait déjà qu’il n’aura pas lieu au cours du mois de février, le All-Star Break étant exceptionnellement prévu pour le mois de mars 2021, mais si l’on en croit le site des Pacers, la NBA devrait annoncer à une date ultérieure une version adaptée du prochain All-Star Weekend. On se demande ce que le grand chauve nommé Adam Silver et ses copains nous préparent encore, mais on peut compter sur eux pour faire en sorte que l’événement ait lieu dans un premier temps, et surtout dans de bonnes conditions. La dernière fois qu’on a vu une annulation du week-end étoilé, c’était en 1999, lors de la saison du lock-out. Faudrait pas que ça se reproduise.

Indianapolis devra donc attendre trois ans de plus pour accueillir le gratin de la NBA. C’est forcément un peu long, mais on espère que d’ici là, le monde tournera à nouveau normalement et que les festivités pourront avoir lieu dans les règles de l’art.

Source texte : The Athletic / USA Today / @Pacers

No surprise here. NBA announced it will postpone the 2021 All-Star weekend in Indianapolis, which originally was scheduled for Feb. 12-14. Indianapolis will host 2024 NBA All-Star weekend (Feb. 16-18). pic.twitter.com/rC5KxjTQAv — Mark Medina (@MarkG_Medina) November 25, 2020