Le Clorox Clutch Challenge du Rising Stars : une drôle d’idée à creuser, et un Scottie Barnes dans la sauce pour toujours

C’était l’une des grosses nouveautés de ce All-Star Weekend, en marge d’un Rising Stars qui faisait lui aussi peau neauve avec la crème de la crème des gosses de NBA. Un concours de tirs « un peu » original, par doublette de snipers (ou non, voir plus bas), et au final c’est surtout une image qui restera en tête mais pas forcément celle que l’on avait imaginé (voir plus bas on a dit). Allez, petit récap et, surtout, quelques images !

Le concept ? Quatre duos qui se disputent le trophée, avec comme but du jeu de marquer au plus vite de cinq spots différents mmettant à l’honneur des tirs rentrés dans l’histoire de la NBA, en Playoffs, par cinq joueurs faisant partie des 75 Greatest. Le baby hook de Magic Johnson à un mètre du panier en 87, le game winner de Charles Barkley plein axe juste devant la ligne à 3-points face aux Spurs en 93, le shoot légendaire de Ray Allen dans le corner en 2013, toujours face aux Spurs, le dagger de Reggie Miller face aux Bulls en 98, sur la droite et à 45 degrés, puis, pour finir, l’énorme posage de brouette de Damian Lillard en 2019, du logo et dans la tête de Paul George et du Thunder. Le duo qui réussit à mettre les cinq tirs le plus rapidement emporte le magnifique trophée offert par l’entreprise de détergent Clorox, allez hop envoyez la purée, avec une compétition qui opposait cette nuit, juste avant la finale du Rising Stars les duos suivants. Josh Giddey et Evan Mobley, Jaden Hardy et Michael Foster Jr. (Team Ignite en G League), Scottie Barnes émojis yeux et Tyrese Maxey, puis Tyrese Haliburton et Desmond Bane.

Le premier duo à s’élancer ? Le rookie tellement stylé – et chevelu – du Thunder accompagné du favori dans la course au trophée de ROY : Evan Mobley. Un peu galère de rentrer le tir à onze mètres pour un gamin qui ne pousse que 30 kilos à la salle et pour un pivot peu habitué à l’exercice, mais au final Vavane Momo envoie une énorme planche et pose les bases du concours. Cool, c’est déjà un peu marrant.

Josh Giddey and Evan Mobley start out 4 for 4, and Mobley banks it in to cap off a strong opening round of the #CloroxClutch challenge! pic.twitter.com/U21vxMZhTY — NBA (@NBA) February 19, 2022

Puis vient le tour des deux pensionnaires d’Ignite, assurément deux futurs cracks de la Grande Ligue, mais qui auront finalement laissé cette nuit la scène aux « grands », en échouant à terminer le parcours, pas la fin du monde non plus et on imagine qu’ils s’en remettront.

#GLeagueIgnite Michael Foster Jr. and Jaden Hardy went head-to-head with some of the @NBA best young stars in the #CloroxClutch Challenge! 🎯 pic.twitter.com/fL5cA4SRPU — NBA G League (@nbagleague) February 19, 2022

On retrouve ensuite deux vrais cracks de NBA. Tyrese Haliburton et Desmond Bane font cette saison le bonheur des Pacers et des Grizzlies, à 30 victoires près, et ce soir les deux avaient revêtu leur habit de sniper puisque l‘arrière de Memphis ponctuera le parcours avec une grosse dizaine de secondes restantes sur le chrono, catapultant les deux gamins en tête du concours. Vivement le passage du dernier duo, si seulement vous saviez.

Tyrese Haliburton and Desmond Bane finish in under 40 seconds to win the #CloroxClutch Challenge! pic.twitter.com/cuTNrmnciC — NBA (@NBA) February 19, 2022

Scottie Barnes et Tyrese Maxey ferment le bal, on parle de l’un des trois meilleurs rookies de sa promo cette saison et d’un sophomore qui s’est installé comme le deuxième meilleur joueur des Sixers depuis octobre. Le moment pour nous de vous informer que la carrière du premier nommé s’est peut-être arrêtée ce soir, et que dans le meilleur des cas cette soirée lui collera à la peau toute sa vie et lui offrira peut-être même un nouveau surnom. Pourquoi ? Car le rookie des Raptors a donc loupé… quatre tirs de suite sous le panier, transformant le stress en hilarité mais pas sans honte non plus, alors que Tyrese Maxey tentait d’avancer tant bien que mal longue distance mais qu’il a fini lui aussi par rater ses deux tentatives dessous. 0/6 à un mètre du panier, une foule qui recrache ses Dojitos et clairement le moment le plus fou de la soirée avec ce Shaqtin de l’année qui n’est pas sans rappeler les plus beaux highlights de la saison 2018/19 de DM3 du Comité de l’Ain.

DID THAT JUST HAPPEN?! 0-for-6 on layups… pic.twitter.com/kftCcweuLx — The Action Network (@ActionNetworkHQ) February 19, 2022

Au final deux vainqueurs heureux mais surtout un concept à travailler, mais, SURTOUT, les images d’un Scottie Barnes en perdition qui ne sont pas prêtes de quitter nos mémoires. C’est con, tu faisais un bon candidat dans la course au ROY, mais tu viens de quitter le Top 10 instantanément.