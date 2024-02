C’était la première soirée de ce All-Star Weekend à Indianapolis et… vivement la deuxième. On attendait Victor Wembanyama et on a eu Oscar Tshiebwe, on attendait Bilal Coulibaly et on a eu Bennedict Mathurin et Jordan Hawkins.

Le plus gros highlight de Victor Wembanyama dans ce Rising Stars restera donc sa rencontre avec Jamal Crawford et son pull à carreaux. En effet, son passage sur le parquet, ainsi que celui de tous ses coéquipiers d’un soir ne restera pas dans les annales. En cause ? Un manque de motivation et d’intensité certains pour la Team Pau, ce à quoi la Team Detlef, composée de top joueurs de G League, a répondu avec sérieux et joie de vivre.

Mac McClung, Emoni Bates, Matas Buzelis, Izan Almansa ou Oscar Tshiebwe, des noms qui ne vous disent peut-être rien mais des mecs qui ont donc challengé le temps d’un soir les meilleurs jeunes de NBA. Chapeau.

Pour le reste ? Bennedict Mathurin avait allumé les premières mèches en s’adonnant à du trashtalking du dimanche avec Jaden Ivey, et les gars de la Team Jalen ont finalement pris le meilleur sur les joueurs de G League en finale, grâce notamment à un gros coup de chaud de Jordan Hawkins. Ce qui permettra au passage à Benny Mathurin de gagner le trophée de MVP de la soirée devant son public, on est vraiment content pour lui.

Ce qu’il faut retenir ? Quelques highlights et les voici ci-dessous, puis, aussi, le fait que ce satané Pau Gasol a encore réussi à faire passer une mauvaise soirée au basket français. Quel enfoiré nan mais vraiment.

SCOOT HANDLES & SCOOP.

Team Jalen vs. Team Tamika #PaniniRisingStars on TNT pic.twitter.com/Oe8xSrswCQ

— NBA (@NBA) February 17, 2024

Mathurin called GAME.

The Pacer ends it in his home arena 👏

Team Jalen advances to the #PaniniRisingStars Championship. pic.twitter.com/XcVRDBIC5Z

— NBA (@NBA) February 17, 2024

Wemby’s middy opens up the scoring in game 2!

Team Detlef vs. Team Pau#PaniniRisingStars on TNT pic.twitter.com/veLxiZm84y

— NBA (@NBA) February 17, 2024

Alondes Williams HAMMERS it home 💪

Team Detlef leads 15-8 early… first to 40 advances to the #PaniniRisingStars Championship 👀

Team Detlef vs. Team Pau #PaniniRisingStars on TNT pic.twitter.com/59anUFdm6E

— NBA (@NBA) February 17, 2024

Just throw it up to Wemby…

Team Detlef vs. Team Pau#PaniniRisingStars on TNT pic.twitter.com/ehhjRTEDiZ

— NBA (@NBA) February 17, 2024

Matas Buzelis of the @nbagleague Ignite wins it ‼️

Team Detlef advances to the #PaniniRisingStars Championship and will face Team Jalen 🍿🍿 pic.twitter.com/eqErAqx8lw

— NBA (@NBA) February 17, 2024

Oscar Tshiebwe my GOODNESS 😱

Team Detlef vs. Team Jalen#PaniniRisingStars Final on TNT pic.twitter.com/TfGjVsYz3k

— NBA (@NBA) February 17, 2024

Mathurin with the ridiculous over-the-head DIME 🫣

Team Detlef vs. Team Jalen#PaniniRisingStars Final on TNT pic.twitter.com/cWeYOXkSZu

— NBA (@NBA) February 17, 2024

JDUB GAME-WINNER 🥶

Team Jalen are the #PaniniRisingStars champions 🏆 pic.twitter.com/WWCzyOq33P

— NBA (@NBA) February 17, 2024