A un mois tout pile du All-Star Game 2024, les fans continuent de donner leur avis en votant en masse pour leurs stars préférées. On fait le point sur la race la plus palpitante du mois de janvier !

Pas énormément de surprise pour ce retour troisième du nom, avec des grosses têtes qui restent en… tête, des frontcourts qui se dessinent et des backcourts encore indécis. Allez, check ça :

⭐️ LE TROISIÈME RETOUR DES VOTES DES FANS POUR LE ALL STAR GAME 2024 ⭐️ pic.twitter.com/B0nKCAxvZS

La présence de Steph Curry devant Shai Gilgeous-Alexander peut faire tiquer, mais on rappelle que la fanbase des Warriors est sacrément soudée quand il s’agit de voter pour ses gars, n’est-ce pas Andrew Wiggins. Chez les grands de l’Ouest ça ne servira pas à grand chose mais Victor Wembanyama met une nouvelle vitesse à Chet Holmgren, alors qu’on note que Domantas Sabonis ou Austin Reaves ont bouté Karl-Anthony Towns et Klay Thompson du Top 10, que Rudy Gobert est toujours aussi snobé, et encore que les six joueurs avec le plus de votes sont des joueurs du frontcourt, ceci étant expliqué par le fait qu’il faut trois grands et deux petits pour faire une équipe. Est-ce que cette dernière phrase était inutile ? Probablement, mais moins que l’info ci-dessous.

On rappelle que les titulaires du All-Star Game sont déterminés ainsi :

50% par les votes des fans

25% par les votes des joueurs

25% par les votes des médias

Dans un mois Indianapolis fera vrombir son moteur de ville hôte, et on a déjà une petite idée de qui seront les premiers invités. Et vous alors, plutôt d’accord avec la tendance ou pas du tout ?