Depuis la nuit dernière, on connaît les titulaires pour le prochain All-Star Game 2023. Parmi eux, Stephen Curry, ce qui ne surprendra personne au vu de la greatness et de la popularité du meilleur shooteur de l’histoire. Mais on peut quand même se demander si Shai Gilgeous-Alexander et Ja Morant n’étaient pas plus légitimes pour être starter aux côtés de Luka Doncic.

Ce début de phrase peut paraître absurde au premier abord. On parle de Stephen Curry, du plus grand sniper all-time, du MVP des Finales 2022, d’un quadruple champion NBA, d’un mec qui tourne encore à 30 points – 6 rebonds – 6 passes de moyenne à 34 ans. Bref, un monstre du basket.

Sauf que oui, que les fans des Warriors veulent l’entendre ou pas, il y avait bien un débat cette année concernant la deuxième place de titulaire sur le backcourt de l’Ouest, aux côtés de Luka Doncic. Un débat qui puise notamment sa source dans l’absence de Curry pour trois semaines (blessure à l’épaule) entre mi-décembre et début janvier, mais aussi dans la greatness de deux arrières nommés Shai Gilgeous-Alexander et Ja Morant.

Les arguments de Shai Gilgeous-Alexander (par rapport à Steph)

Plus de matchs joués

Bilan collectif quasiment similaire avec moins de talent

Comme Stephen Curry, SGA réalise une campagne individuelle absolument exceptionnelle : 30,8 points de moyenne (à 51,1% au tir, 36,1% à 3-points, 90,6% aux lancers-francs), 4,8 rebonds, 5,6 passes, avec en plus une contribution défensive qu’on ne peut pas ignorer (1,1 contre, 1,7 interception). Vous ajoutez à ça des gros exploits dans le money-time pour porter le Thunder aux portes du play-in tournament, et vous obtenez un dossier très sérieux pour le All-Star Game.

Ce qui aurait pu (dû ?) faire pencher la balance en faveur de SGA, c’est qu’il a joué 11 matchs de plus cette saison que Stephen Curry. Shai n’a en effet manqué que 4 rencontres cette année, contre 15 pour Steph, pour le même total de matchs disputés par leur équipe respective (48). Une différence non négligeable.

Et puis ensuite, quand on regarde le bilan du Thunder et des Warriors, on se rend compte que les deux franchises ne sont séparées que par un match au classement (23 victoires – 25 défaites pour Oklahoma City, 24-24 pour Golden State). Si on nous avait dit ça en octobre, on ne l’aurait pas cru. Cette faible différence est la fois représentative du talent de SGA, capable de porter sur ses épaules une équipe prometteuse mais toujours limitée et surtout inexpérimentée, ainsi que des galères des Warriors de Curry – pourtant champions en titre – cette année.

Joueur 1 :

30,1 points

6,4 rebonds

6,1 passes

2,3 interceptions

0,9 contre

52% au tir Joueur 2 :

30,6 points

4,8 rebonds

5,5 passes

1,7 interception

1 contre

51% au tir Joueur 1 : Michael Jordan 1992

Joueur 2 : Shai Gilgeous-Alexander 2023 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

Les arguments de Ja Morant (par rapport à Steph)

Plus de matchs joués

Bilan collectif largement supérieur

L’argument des matchs joués vaut également pour Ja Morant. La superstar des Grizzlies a disputé 40 des 48 rencontres de son équipe, contre seulement 33 pour Stephen Curry. Là aussi, on est sur une différence importante, en tout cas assez importante pour être prise en compte au moment de comparer les dossiers de Steph et Ja.

L’autre argument principal en faveur de Morant, c’est le bilan collectif. Certes, Memphis est un peu dans le dur actuellement avec quatre défaites de suite, mais on parle quand même de l’équipe possédant le deuxième plus grand nombre de victoires au sein de la Conférence Ouest, et le troisième meilleur total dans toute la NBA (bilan de 31 victoires – 17 défaites). Et ça, bien évidemment, c’est en partie grâce aux exploits de Ja.

Avec 27,3 points, 5,5 rebonds, 8 passes et 1 interception de moyenne cette saison, Ja Morant fait du Ja Morant. Il enchaîne les grosses perfs individuelles, il postérise tout ce qui bouge, et symbolise la confiance avec laquelle évoluent les Grizzlies depuis son arrivée en 2019. Bref, une vraie superstar. Superstar qui devra néanmoins se contenter d’une place de remplaçant au prochain All-Star Game, ce qui va sans aucun doute lui apporter une source de motivation supplémentaire pour la deuxième partie de saison.

