Les titulaires du All-Star Game 2023 dans la Conférence Ouest !

C’était l’info de la nuit et on était évidemment impatient de connaître le choix des votants. Cette fois c’est bon, on connait la composition des starters des deux Conférences pour le All-Star Game 2023. On débute de suite avec la Conférence Ouest.

LeBron James était déjà assuré du capitanat mais il restait encore à déterminer qui accompagnerait le King à l’Ouest. Ce sont finalement Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic et Zion Williamson qui ont été choisis.

⭐️ ALL STAR GAME 2023 ⭐️ Les titulaires officiels de la Conférence Ouest : Stephen Curry

Luka Doncic

LeBron James (capitaine)

Zion Williamson

Nikola Jokic pic.twitter.com/Fa0qXgujzm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2023

Que dire de cette liste sinon qu’elle transpire le talent et le show ? Forcément, puisqu’il n’y a que cinq places, ça veut forcément dire des grands perdants et des déçus. Sur le backcourt, on pense évidemment à Ja Morant, qui avait des arguments pour aller chercher une place dans le cinq. Shai Gilgeous-Alexander était également en lice, même s’il partait d’un peu plus loin. Sur le frontcourt, Anthony Davis n’aura pas dépassé le vote des fans et il est remplacé par Zion Williamson. Malgré sa longue blessure, Thanos a donc réussi à être starter, au détriment par exemple d’un Lauri Markkanen, la nouvelle idole du Jazz. Si Curry, Doncic, James, Williamson et Jokic représentent l’Ouest, ils ne seront par contre pas coéquipiers (sauf scénario surprenant). Les deux capitaines, LeBron James et Giannis Antetokounmpo, réaliseront comme les années précédentes une Draft pour choisir les compositions des deux équipes. Petite nouveauté de cette année : le show sera réalisé juste avant le match. Il ne reste plus que sept billets (les remplaçants) à prendre à l’Ouest et ce sont les coachs qui doivent désormais décider qui verra Salt Lake City.

On connaît les dix joueurs qui débuteront le All-Star Game 2023. Alors, plutôt d’accord ou pas avec cette compo pour la Conférence Ouest ?