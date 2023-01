Depuis 2018, la NBA a mis en place un système de draft pour son All-Star Game, avec deux capitaines qui choisissent leurs coéquipiers à tour de rôle. Ce système a été reconduit pour le prochain match des étoiles à Salt Lake City, à une exception près : elle se déroulera juste avant le match, en direct de la Vivint Arena d’Utah !

Vous vous rappelez de vos séances de basket en U13, quand à la fin de l’entraînement les deux meilleurs joueurs choisissaient l’un après l’autre leurs copains afin de monter deux équipes pour le match final ? Et bah on aura droit à la même chose le 19 février prochain, à l’échelle de la NBA.

Comme l’indique l’insider Marc Stein, la Draft ne se déroulera plus en visio et quelques jours avant la rencontre comme les années précédentes, mais en direct depuis le parquet de la salle du Jazz juste avant l’entre-deux du All-Star Game 2023.

The NBA says All-Star captains will be picking teams right on the court in Salt Lake City on Feb. 19 … as it always should have been: pic.twitter.com/kfgkMN2yOY

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 25, 2023